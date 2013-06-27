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Yaşam

RTÜK'ten, sevişme sahnesi için Kanal D'ye ceza

Rtğk kanal D'ye 489 bin lira para cezası verdi

27 Haziran 2013 13:48

Kanal D’de yayınlanan "Öyle bir geçer zaman ki" adlı dizideki öpüşme ve sevişme sahnelerine RTÜK, 'Genel ahlaka aykırılık' gerekçesiyle, 489 bin lira para cezası verdi.

Gazeteport’un haberine göre RTÜK toplantısında dizinin 16 Nisan 2013 günü yayınlanan bölümü ele alındı. RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi, hazırladığı raporda ceza istedi ve şu görüşlere yer verdi:

Bu bölümde, Hakan ile Hakan’ın babası Ekrem'in sevgilisi olan Caroline arasında bir otel koridorunda öpüşmeler, sarılmalar, bakışmalar ve karşılıklı konuşmalar ile başlayıp Hakan ve Caroline'in öpüşerek otel odasına girmesi, sevişme görüntüleri ve devamında Ekrem'in yatakta onları yakalaması ile sonuçlanan sahnelere yer verilmiştir. Babanın, kendi sevgilisi ve oğlunu birlikte yakaladığı sahne, reklam kuşağı sonrasında da tekrar ekrana getirilmiştir.

Raporu değerlendiren RTÜK üyeleri de Kanal D’ye 'Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırılık' gerekçesiyle 489 bin 612 lira para cezası verdi.

RTÜK daha önce de aynı dizide yer alan Soner ve Bahar’ın duş altındaki sevişme sahnesi için Kanal D’ye 369 bin 874 lira ceza vermişti.

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