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Yaşam

RTÜK'ten Seda Sayan'ın 'fantezili' programına para cezası

RTÜK, sunuculuğunu Seda Sayan’ın yaptığı ‘Seda Sultan’ programı nedeniyle TV8 kanalına para cezası verdi

12 Mart 2013 11:47

RTÜK, Seda Sayan'ın sunduğu 'Seda Sultan' programına konuk olan Dr. Cem Keçe'nin, "Jakuzi kadınların cinsel istek ve arzularını arttırır" ve "Eşinizle komşunuzu hayal ederek sevişebilirsiniz" sözleri nedeniyle, yayımcı TV8'e 18 bin TL ceza verdi.

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), sunuculuğunu Seda Sayan’ın yaptığı ‘Seda Sultan’ programı nedeniyle TV8 kanalına para cezası verdi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç’in haberine göre RTÜK uzman raporunda, programın 21 Şubat’ta, saat 11.50’de başlayan bölümünde, ‘Evlilikte Cinsellik’ konusu, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Başkanı Dr. Cem Keçe, şarkıcı Berna Arıcı ve programın daimi yorumcularından Funda Özkalyoncu tarafından ele alındığı belirtilerek, olayın detaylarına yer verildi.

 

‘Aşk kasına karar'

 

Dr. Cem Keçe, “Jakuzi sıcak ve tazyikli suyla beraber, kendimizi ona bırakmak demek ve o cinsel arzulara iyi gelir, çünkü kadının aşk kasları genişliyor oraya daha fazla kan gidiyor ve buna bağlı olarak da arzu ve istek duyuyor” dedi. Berna Arıcı bunun üzerine, “Bir arkadaşımın üç yıl erkek arkadaşı yoktu. Genç bir bayandı, çok mutlu oluyordu jakuzide, hayatının en mutlu anını orada yaşıyordu” diye cevap verdi. Bunun üzerine, Dr. Cem Keçe, “Büyük bir ihtimalle bir yerlerine sıcak su tutuyordu” diye konuştu. Rapora göre, Dr. Keçe, devamında da şunları söyledi: “Fanteziler baharat gibidir. Mesela siz komşunuzu hayal ederek sevişebilirsiniz eşinizle, bu bir fantezidir ve bu sizi coşturuyorsa keyif veriyorsa kötü bir şey de değildir.”

 

Zihin yoluna telkin

 

RTÜK raporunda, “Programda, zihin yoluyla da olsa eşe sadakatsizliğin tavsiye ediliyor olması toplumun aile değerleriyle çelişmektedir. Dolayısıyla bu tarz öneriler toplumumuzda değil bir fantezi, düşünce olarak bile dile getirilmeyecek ölçüde genel ahlak anlayışına aykırıdır” denildi ve kanala 18 bin TL ceza verildi.

 

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