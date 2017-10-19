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RTÜK'ten Seda Sayan ve Hülya Avşar'a ceza

Seda Sayan'ın programında oyuncu Hale Soygazi'ye yönelik iddiaları ve Hülya Avşar'ın "Erkekler arada bir karısına çaktırmadan onu aldatmak zorunda ifadelerine ceza geldi

19 Ekim 2017 22:51

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 'Seda ve Uğur'la Artık Susma' nedeniyle Show TV'ye, 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' nedeniyle Star TV'ye ceza kesti.

Show TV'de yayınlanan "Seda ve Uğur'la Artık Susma" isimli programa katılan kişilerin önce isim vermeden, "ünlü bir isim" diye suçlamada bulunulduğunu, daha sonra oyuncu Hale Soygazi'nin adı verilerek, Anayasa'da temel insan hakkı sayılan "özel hayatın gizliliği ilkesi"nin ihlal edildiğini tespitinde bulunulan RTÜKtarafından, bu kapsamda ilgili kanunun, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz. Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmü gereğince kanala en üst sınırdan ceza verildi.

Hülya Avşar'a ceza

Üst Kurul tarafından, milli ile manevi değerlerin, genel ahlakın ve ailenin korunması dikkate alınarak, Star TV'de yayınlanan "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli sohbet programında, sunucu Hülya Avşar'ın "Erkeklerin eşlerini çaktırmadan aldatmak zorunda oldukları" yönündeki ifadelerini birçok kez tekrarladığı belirlendi.

Programda, "ahlak dışı bir durumun zorunluluk olarak ifade edilmesi" dikkate alınarak, "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmü kapsamında televizyon kanalına tavandan müeyyide uygulaması kararlaştırıldı.

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