-RTÜK'TEN ''SEÇİM'' UYARISI ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yayın izni ve lisansı alan tüm radyo ve televizyonların seçim dönemlerinde Yüksek Seçim Kurumu (YSK) tarafından belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olacağı bildirildi. Üst Kurul'dan yapılan yazılı açıklamada, YSK'nın 28 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 231 numaralı kararıyla ilgili olarak bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde, ''YSK seçim için yayın yapacak radyo ve televizyonları belirledi'' şeklinde yanlış yorumlara neden olabilecek ifadeler kullanıldığı belirtildi. Bunun üzerine açıklama yapılması zorunluluğu doğduğu kaydedilen açıklamada, ''298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 55/A maddesinin son fıkrasına göre, ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların hangileri olduğunu belirlemeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. YSK'nın buna ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanır. YSK bu yetkisi çerçevesinde ve RTÜK'ten aldığı bilgiler doğrultusunda ülke çapında yayın yapan kuruluşları belirleyerek ilan etmiştir. Ancak RTÜK'ten yayın izni ve lisansı alan tüm radyo ve televizyonlar seçim dönemlerinde YSK tarafından belirlenen hak ve yükümlülüklere tabidir. Ülke çapında ilan edilen kuruluşlarla ilgili işlemlerde YSK yetkili olup, diğer kuruluşlara ilişkin işlemler ise il ve ilçe seçim kurulları tarafından takip edilecektir'' ifadelerine yer verildi. -''SİYASİ REKLAM''- Öte yandan, yine medyada ''RTÜK'ün yerel radyolarda seçim şarkısı yayınını serbest bıraktığına'' dair haberlerin yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun Siyasi Reklam başlıklı maddesine göre, medya hizmet sağlayıcılar, YSK tarafından ilan edilen seçim döneminde, yayın yasaklarının başlayacağı saate kadar siyasi parti ve aday reklamları yayınlayabilir. Siyasi reklamlar, 6112 Sayılı Yasada yer alan hükümlere ve YSK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olmak zorundadır. Bu madde çerçevesinde de YSK, 16 Mart 2011 tarihli ve 204 sayılı kararıyla siyasi reklamlara ilişkin ilkeleri belirleyip ilan etmiştir. Söz konusu YSK kararı RTÜK web sitesinden de duyurulmuştur. Dolayısıyla YSK'nın ilgili kararı çerçevesinde tüm özel radyo ve televizyonlar siyasi reklam yayınlayabileceklerdir. Bunun dışında bir uygulama ve karar söz konusu değildir.''