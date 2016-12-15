RTÜK'ten NTV Spor'a prezervatif reklamı cezası

Reklamın çocuk ve gençlerin izleme saatlerinde yani “korumalı saatlerde” yayımlandığını belirleyen Üst Kurul, “cinsel içerikli ürün tanıtımlarının, çocuklarda merak uyandırdığı, küçük yaştakilere açıklanmasında bazı zorluklar yaşanabileceği, gençler için özendirici olduğunu” değerlendirdi. Kanala verilen ceza oyçokluğu ile alındı. Edinilen bilgiye göre NTV Spor Kanalı’nda 4 Ekim tarihinde saat 23.14’te prezervatif reklamı yayımlandı. Söz konusu reklamda “ekranda bir erkek ile bir kadının birbirine yaklaşma anı görüntülenirken, fonda, ‘Aşka incelik gerek. Türkiye’nin en incesi, dünyanın bir numaralı tercihi” ifadelerine yer verildi. RTÜK toplantısında “ekrana getirilen bu tür ürünlerin erken saatlerde tanıtımına yönelik, RTÜK İletişim Hattı’na izleyicilerin “şikâyette bulunduğu” belirlendi.

Çocukların yararı için

Cumhuriyet'te yer ala habere göre, kararda, “Cinsel içerikli ürün tanıtımlarının, çocuklarda merak uyandırdığı; gençler için özendirici olduğu, bu tanıtımların saat 24.00’den sonra yapılması gerektiği düşünülmektedir” ifadeleri yer aldı. Kararda, “Bilindiği gibi küçük yaştaki izleyiciler ekranda gördükleri özellikle de reklamlarda gördükleri ürünleri merak etmektedir. Bu ürünün yetişkinlere yönelik olması nedeniyle, küçük yaştakilere açıklanmasında bazı zorluklar yaşanabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla sadece yetişkinlerin özel yaşamında kullanabilecekleri ürünlere yönelik reklamların, çocukların ekran başında bulunamayacakları düşünülen korumalı saatler dışındaki zaman dilimlerinde yayımlanmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Oysa yayın kuruluşu, prezervatif reklamını korumalı saatler içerisinde yayımlamış, küçük yaştaki izleyicilerin zarar görebileceklerini gözardı etmiştir” denildi.

Gece yarısından sonra

RTÜK kararına göre prezervatif reklamlarının “korumalı saatlerde” yayımlanmaması gerekiyor. Korumalı saatler, mevzuatta, “Çocuk ve gençlerin, yayınları izleme veya dinleme ihtimali olan 24.00-05.00 saat aralığı dışındaki zaman dilimi” olarak tanımlanıyor.

Oy çokluğu ile ceza

Toplantıda, NTV Spor kanalına RTÜK yasasının “Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar vermemek” hükmüne aykırı yayın yapıldığı gerekçesiyle ceza kesildi. Ceza kararı CHP’li RTÜK üyelerinin muhalif oyuyla oy çokluğu ile alındı