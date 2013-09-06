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Yaşam

RTÜK'ten National Geographic'e uyarı cezası

RTÜK, uyuşturucu bağımlıları ve satıcılarının hikayelerinin anlatıldığı Drug Inc.-Drug Kings Of New York isimli belgesel nedeniyle National Geographic kanalına uyarı cezası verdi

06 Eylül 2013 16:40

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK ) National Geographic Channel Medya Hiz. A.Ş.’ye “... uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz” hükmünün ihlal edildiği iddiasıyla uyarı cezası verdi.

Bianet'in haberine göre, RTÜK’ün internet sitesine konulan açıklamaya göre, 29 Mayıs 2013 tarihinde 00.00-01.00 saatleri arasında Drug Inc.-Drug Kings Of New York isimli belgeselde uyuşturucu kullananların çaresiz durumlarının ekrana yansıtılmasına rağmen programda özendirici görüntü ve ifadelerin yer aldığı ileri sürüldü.

“Bu kişilerin uyuşturucu kullandıkları anlarda kayda alınan görüntülerinin herhangi bir kapatma tekniği uygulanmadan izleyiciye aktarılmasının, bağımlıların uyuşturucu kullanımından elde ettikleri hazlar hakkında yaptıkları olumlu açıklamaların ve satıcılarının bu işten önemli gelirler elde ettiklerine dair sözlerinin ekranda yer almasının toplumun genel sağlığına zarar verebilecek davranışları özendirici nitelikte olduğu düşünülmektedir."

6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi hükmünün ihlal edildiğine karar veren RTÜK, National Geographic’e uyarı cezası verdi.

RTÜK üyeleri Süleyman Demirkan ve Ali Öztunç karara karşı oy kullandı.

 

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