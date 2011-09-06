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Yaşam

RTÜK'ten ''Medya Okuryazarlığı'' paneli ANKARA (A.A)

06 Eylül 2011 12:33

-RTÜK'ten ''Medya Okuryazarlığı'' paneli ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) düzenlediği ''İlköğretim Okullarında Medya Okuryazarlığı Dersi'nin Yaygınlaştırılması'' Paneli yarın Başkent Öğretmenevi'nde yapılacak.  Açılış konuşmasını RTÜK Başkanı Davut Dursun'un yapacağı panelde, RTÜK Başkanvekili Taha Yücel ''Medya İçerikleri ve Medya Okuryazarlığı Dersi'nin Önemi'' üzerine bir konuşma yapacak.  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri de ''Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkisi'' ''Görsel-İşitsel Medyada Çocuk''; Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ferhan Odabaşı da ''İnternet Kullanımının Aile ve Çocuğa Etkisi'' üzerine açıklamalarıyla panelin konuşmacıları arasında yer alacak.  Milli Eğitim Bakanlığından yetkililer ise ''İlköğretimde Medya Okuryazarlığı Dersinin Yaygınlaştırılmasında MEB Politikaları'', ''İnternet Okuryazarlığı ve Eğitim Sürecine Etkisi'', ''Eğitimde Medya ve Medyanın Eğitim Sürecine Etkisi'', ''İnternetin, Öğrencilerin Eğitim Sürecine Etkileri'' başlıklı konuşmalarıyla konuya ilişkin bilgi verecekler.   

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