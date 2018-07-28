RTÜK'ten Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV'de yayımlanan iki şarkıya ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye’nin ilk Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV’de yayımlanan iki Kürtçe şarkıda, "terör örgütünün amacına hizmet edildiği" gerekçesiyle ceza verdi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre olağanüstü hal (OHAL) döneminde bir süre kapatıldıktan sonra yeniden açılan Diyarbakır’dan yayın yapan Türkiye’nin ilk Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV’nin karşısına RTÜK durdu. Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile “ilişkilendirilen” RTÜK, bu karardan hem önce hem de sonra Zarok TV’ye ceza kesti.

Zarok TV’de 17 Mart’ta yayımlanan programda, bir çocuk tarafından, “Gulamın Cızîra Botane” türküsü seslendirildi. RTÜK uzmanlarınca, kanalın cezalandırılması talebi ile hazırlanan raporda, Kürtçe türkünün sözleri, “Kürdistan; doğunun dirilişi, Nusaybin’in dirilişi” ifadesi ile Türkçeye çevrildi.

20 Mart’ta yayımlanan bir programda ise yine bir çocuk Kürtçe “Kurdistan pir şêrîne” türküsünü söyledi. Rapora göre, türküde, “Kürdistan çok tatlıdır. Kürtlerin vatanısın; Kandil ve çırasın, dünyada sesimizsin” ifadesini kullanıldı. RTÜK iki programa da cezakesti.

Cezanın gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

“Terör örgütleri kendi ideolojik yapılarını güçlendirebilmek amacıyla çeşitli araçlara başvurmaktadır. Bunu yaparken de silahlı ya da silahsız yöntemler benimsemekte, televizyon yayınları bu hususta en etkin propaganda aracına dönüşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti tarafından varlığı kabul edilmeyen ve Kürdistan olarak adlandırdıkları coğrafi bölgeye atıf yapılarak, övgüyle bahsedildiği görülmüştür. İçeriği itibarıyla terör örgütünün amacına hizmet edecek şekilde hazırlanan program, savunmasız çocukları da bu amaca alet ederek terörü teşvik etmekte ve propagandasını yapmaktadır."

‘Teröre teşvik’ cezası

Kanala, yayınlara ilişkin “terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz” ilkesini ihlal gerekçesiyle, reklam gelirlerinin yüzde 2’si ile yüzde 5’i arasında para cezası ve 5 kez program durdurma cezası kesildi.