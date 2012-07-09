RTÜK'ten kestiği cezalara sansür

Yayınlanan diziler, müzik klipleri ve programlar için televizyon kuruluşlarına binlerce TL’lik ceza yağdıran Radyo Televizyon Üst Kurulu Behzat Ç ’ye verilen ceza başta olmak üzere sansürlediği kararlarda ceza ifadesi “. idari para cezası uygulanmasına,” şeklinde yazdı.

Önder Yılmaz'ın Milliyet Gazetesi'nde yer alan haberine göre, en son 23 Mayıs 2012 tarihli kararlarında yayın kuruluşlarına uygulanan ceza miktarlarını internet sitesine koyarak kamuoyuna duyuran RTÜK , 31 Mayıs 2012 tarihinden itibaren bu uygulamasına son verdi.



Başta Behzat Ç .’ye verilen 273 bin 170 TL’lik ceza olmak üzere yayın kuruluşlarına binlerce TL’lik ceza veren RTÜK ’ün, ceza miktarlarını kamuoyunda saklama kararının arkasında yayın kuruluşlarının rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi.



Ceza miktarlarını ticari iletişim gelirleri üzerinde belirleyen RTÜK , yayın kuruluşlarının “gelirlerimiz diğer yayın kuruluşları tarafından belirleniyor. Reklam pastasındaki yerimiz ortaya çıkıyor” şeklinde şikayetçi oldukları bildirildi.

KURUL ÜYELERİNİN HABERİ YOK

RTÜK üyeleri ise ceza miktarlarının kamuoyuna durulmaması kararından haberdar olmadıklarını açıkladı.



Üst Kurul üyesi Esat Çıplak, “Böyle bir karardan haberim yok. Bize ne böyle bir talep iletildi, ne de uygulamaya sokulan bu karar Üst Kurul’da tartışıldı. İdare yayın kuruluşlarının rahatsızlığı nedeniyle böyle bir karar almış. Ancak yayın kuruluşlarından rahatsız olduklarına dair bize bir şikayet gelmedi. Eğer yayın kuruluşlarının hassasiyeti sözkonusu ise bu tartışılır, ona göre karar alınır.Şeffaflık ilkesiyle, şirketlerin ticari bilgileri arasında bir denge aranır. Tartışılmadığı için hangi gerekçeye dayanarak bu kararın alındığını bilmiyoruz. Konunun yanlışlığı doğruluğunu önümüzdeki ilk toplantıda ele alırız” dedi.

Üye Süleyman Demirkan ise, “Sizden öğreniyorum konuyu. Hiçbir bilgim yok. Başkanlık makamından üyelere böyle bir talep veya bildirim olmadı. RTÜK ’ün yönetim ilkelerinden biri saydamlıktır. RTÜK ’ün kararlarının tartışılması demokrasi gereğidir. Eğer böyle bir kısıtlayıcı karar veya uygulama varsa, ceza miktarının gizlenmesi sansür girişimi olarak nitelenebilir” dedi. Üye Ahmet Yıldırım da “konu hakkında hiçbir bilgi bize aktarılmadı. Neye göre bu karar alındı? Konuyu önümüzdeki çarşamba günkü toplantıda tartışacağız” dedi.