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Yaşam

RTÜK'ten ıstakoz cezası

RTÜK, 'Master Chef Türkiye' programında ıstakozların canlı canlı pişirilmesi nedeniyle Show TV'ye para cezası verdi.

30 Haziran 2011 03:00

T24- RTÜK, “Master Chef Türkiye” programında ıstakozların canlı canlı pişirilmesi nedeniyle Show TV'ye para cezası verdi.
 
RTÜK, “Master Chef Türkiye” programında daha önce yarışmacılara kötü davranıldığı gerekçesiyle cezalandırdığı Show TV’ye bu kez ıstakoz nedeniyle idari para cezası verdi.

Hürriyet'in haberine göre, üst kurul cezaya gerekçe olarak çocukların izleyeceği saatte programda ıstakozların canlı canlı pişirilmesini gösterdi.

Ankara’nın ünlü balık restoranlarından Trilye’nin sahibi Süreyya Üzmez, cezanın komik olduğunu savunarak, “Istakozu canlı pişirmenin dışında başka türlü pişirme yöntemi yoktur” dedi.

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