Reklam Kurulu'ndan ING Bank’a ‘küçük çocukları yabancılarla konuşmaya teşvikten’ ceza!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ING Bank’a küçük çocukları yabancılarla konuşmaya teşvik ettiği gerekçesiyle ceza verdi. Bakanlık, bankanın Turuncu Hesap reklamında rol alan çocukların, etrafında ebeveynleri olmadığı halde yabancı bir insanla konuşmasının diğer çocukları da aynı duruma teşvik edeceğine karar vererek 220 bin lira ceza kesti.

Reklam Kurulu, son toplantısında gelen şikayetler üzerine ING Bank’ın televizyonlarda yayınlanan “Turuncu Hesap” isimli reklamlarını incelemeye aldı. Reklamlarda 5-6 yaşlarında 4 küçük çocuğun, parkta misket oynamak üzereyken yakınlarında bulunan bankta oturan bir kişinin “Heyy! Yapma küçük adam! Yapma! Ne güzel biriktirmişsin, bozma!” diye bağırarak çocukların yanına yaklaştığı hatırlatıldı. Reklamın devamında çocuklardan birisiyle yanlarına gelen kişi arasında, “Benim babam biriktiriyor, ihtiyacı olunca kullanıyor, vadenin gelmesini beklemiyor. Babanla hava atma bana. Babamın Turuncu Hesabı var” diyaloğunun geçtiği tespit edildi.

Yabancı teşviki

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre kurul, reklamlarda rol alan çocukların etrafında ebeveynleri olmadığı halde tanımadıkları yabancı bir insanla iletişime geçerken görülmesinin, söz konusu reklamlara maruz kalacak olan aynı yaş grubundaki küçük çocuklar açısından “tanımadıkları insanlarla, yanlarında ebeveynleri yokken diyaloğa girebilecekleri” algısı yarattığı savunuldu. Bakanlık bu durumu Ticari Reklam Yönetmeliği’nin, “Çocuklara yönelik reklamlar” başlıklı maddesinin, “Çocuklara yönelik olan veya çocukları etkileme olasılığı bulunan reklamlarla çocukların oynadığı reklamlar çocukları tanımadıkları kişilerle ilişki kurmaya teşvik edebilecek hiçbir ifade ya da görüntü içeremez” hükmüne aykırı buldu.

Hem ceza verildi hem durduruldu

Diğer taraftan, küçük yaşta bir çocuğa kendi yaş grubuna yönelik olmayan bir bankacılık ürününün satın alınmasına dair ikna edici ifadeler kullandırılarak yapılan söz konusu televizyon reklamlarının, yönetmeliğin “Çocukları, bir mal veya hizmeti edinmek için, ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik edemez” maddesine de aykırı olduğu da savunuldu. Reklam Kurulu, bu nedenle söz konusu reklamların durdurulmasına, ING Bank’a da 220 bin lira idari para cezası verilmesine karar verdi.