RTÜK'ten 'hayır'cılara küfür edene ceza yok!

RTÜK, referandumda "Hayır" diyenleri ‘kâfir’ ilan eden, bazı CHP’liler hakkında “tecavüzcü”, “Rum artığı”, “kılıç artığı”, “mahluk” ifadelerini kullanılan yayınlar hakkında yaptırım uygulamama kararı aldı.

Evrensel'in haberine göre, yayınlarda sadece “seçim ihlali” tespit eden RTÜK topu KHK ile özel kanallara yaptırım hakkı elinden alınan YSK’ya attı. Böylece “Hayır” diyenlere demediğini bırakmayan yayınlar cezasız kaldı. Laiklik ve cumhuriyet karşıtı konuşmalar ise “Kılıçdaroğlu eleştirisi” olarak değerlendirildi.

RTÜK’ün son toplantısında, referandum öncesi ‘Evetçi’ kanallarda yapılan küfür ve hakaretle dolu yayınlar cezasız bırakıldı. İktidara açıktan destek veren A Haber, TGRT Haber, Beyaz TV, Kanal A, 24 kanallarındaki hakaret ve iftira dolu yayınlar, AKP ve MHP’li kurul üyelerinin oylarıyla “yorum ve eleştiri” kapsamında değerlendirildi. Uzay TV ve FM TV’de yayınlanan Deniz Baykal için “tecavüzcü”, Kılıçdaroğlu için “onun da kasedi var”, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için “Karısını Yunan Başbakanının koluna takan adam”, CHP’li Hüsnü Bozkurt için “Rum artığı, kılıç artığı” ifadelerinin kullanıldığı yayınlar ise “seçim ihlali” olarak değerlendirilerek, top Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) atıldı. YSK’nin özel kanallara ceza vermesine olanak tanıyan kanun maddesinin KHK ile kaldırıldığı için bu yayınlar nedeniyle bu iki kanala da hiçbir yaptırım uygulanamayacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP ve HDP’li üyeleri, 16 Nisan referandumu öncesi iktidarı destekleyen kanallara ilişkin şikayetlerle ilgili dosyaların bilinçli olarak bekletildiklerini duyurmuşlardı. Ağır küfürler, hakaretler ve iftiralara yönelik şikayetlerin RTÜK’ün önceki gün gerçekleşen toplantısında gündeme alındığı öğrenildi. Ancak toplantıda AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla birçok hakaret ve küfür cezasız kaldı.

İşte cezasız kalan yayınlardan birkaçı şunlar:

- Beyaz TV’de İlahiyatçı Vehbi Güler, referandumla ilgili “HAYIR DİYENLER MELEK, EVET DİYENLER ŞEYTANDIR” ifadelerini kullandı.

- Nihat Doğan’ın yine aynı kanalda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu için “Esed’in altına yattın” dedi.

- AKİT TV’de 25 Ocak günü yayınlanan programda CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında “CHP’Lİ AJAN EREN ERDEM, ERGEN ERDEM, BEZLİ DONLA GEZEN EREN ERDEM” denildi.

- Hayatı boyunca ABD’ye gitmediğini açıklayan Tuncay Ceylan hakkında TGRT Haber’de “CHP ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ TUNCAY CEYLAN AMERİKAYA GİTTİ FETÖ’YLE GÖRÜŞTÜ” ve “KILIÇDAROĞLU’NUN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ FETÖCÜ. FETÖCÜLERİ PARTİYE YÖNLENDİRENLER DE ODUR” şeklinde yayın yapıldı.

- Gazeteci İsmail Saymaz hakkında, TGRT Haber’de “FETÖ’nün köpeğidir” ifadeleri kullanıldı.

"Özür diledi, ceza vermeyelim"

Türkücü Nihat Doğan’ın Beyaz TV’de “Ne avukatı ne yargısı, bunlara yargı-margı yok. Bunları yargılamayacaksınız. Neyin yargısı, neyin avukatı, ne kıyafeti, ne yemeği. Su vermeyeceksin bunlara” ifadelerini kullandı. Ayrıca Doğan, “Cezaevi yönetimi aferin size. Bu alçakları bu hale getiren, semirten, kıyafetini giydiren cezaevi yönetimi, o alçak gardiyanlar bunun hesabını vereceksiniz” demişti. Hakkında “Hukuk devletini yok sayma” ve “cezaevi yönetimi ile gardiyanları tehdit” şikayetleri olan bu yayına ilişkin uzman “üslubun sert ve hoş olmadığını, ancak daha sonra doğan müsteşardan özür dilediği için ceza verilmemesi gerektiği” yönünde görüş belirtti. Kurulun AKP ve MHP’li üyeleri de “özür dilenmesini” gerekçe göstererek ceza verilmemesi yönünde oy kullandı.

"Hilafet savunucusu,

Kılıçdaroğlu eleştirisi kabul edildi"

Kanal A’da Alper Tan’ın saltanat ve hilafetin kaldırılmasına ilişkin sözleri de “Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı söylemlerini eleştirme amacı taşıdığı” değerlendirmesiyle cezasız bırakıldı.

Tan, söz konusu yayında “Atatürk, saltanatı kaldırırken mi millete sordu. Hilafeti kaldırırken mi millete sordu. Harfleri değiştirirken mi millete sordu. Ayasofya’yı müze yaparken mi millete sordu. Ezanı türkçe okuturken mi millete sordu. Laikliği ilan ederken mi millete sordu” ifadelerini kullanmıştı. Aynı yayında Tan’ın “Türk Dil Kurumunun başına Agop Dilaçar diye bir Ermeni’yi getirirken mi sordu” diyerek nefret suçu işlediği yönündeki şikayette dikkate alınmadı.

'Rum artığı', 'kansız',

'mahlûk' seçim ihlali sayıldı

Uzay Haber logosuyla yayın yapan kanalda ise onlarca farklı kişi hakkında, onlarca farklı hakaret ve küfür niteliğinde ifade kullanılmasına rağmen RTÜK sadece “seçim ihlali” kararı verdi. Böylece top KHK ile özel kanallara yaptırım uygulama yetkisi elinden alınan YSK’ye atıldı.

İşte seçim ihlali denilerek denetim yapılmayan bazı ifadeler:

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında “döl artığı”, “Lan sen Kemal Efendi sen havaalanında direkler arasındaki dansözler gibi kaçtın diğer sahneye çıkmak için”, “böylesine rezil bir mahluk”

- CHP Konya Milletvekili Bozkurt hakkında “Rum artığı, kılıç artığı vatansız kansız, sızmış, karışmış gelmiş buralara”, “eşref-i mahlukluktan köpekleşmeye kadar düşen biri” , “sana ‘köpek’ demek bile sana bir şereftir”

- CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında, “bir tecavüzcü, bir namussuz, bir ırz düşmanı”

- Baykal’ın eşi hakkında, “Utanmadan o adamla yatağa giriyorsun yav, ayrıl istediğin haltı et”

- CHP’liler hakkında, “Demek ki bu ülkede ve CHP'nin tabanında ahlaksızlığın, namussuzluğa pirim veren ciddi bir kitle var”

- Trakyalılar için, “Bakın ahlaksız demiyorum ama namus konusunda Anadolu'dan daha katıdır Trakyalılar.”

- Feministler hakkında “O feminist garılar nerde?...”

"Hayır veren kâfirle aynı safta"

FM TV’de yayınlanan bir programdaki ifadeler de Uzay Haber kanalındaki yayın gibi sadece seçim ihlali olarak değerlendirilerek cezasız bırakıldı. Söz konusu yayında Türkan Saylan ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü hakkında tepki toplayan ifadeler kullanılmıştı. Yayında İsmet İnönü hakkında, “Karısını Yunan başbakanının koluna takan adam ne yapmaz ki? Karısını, namusunu Yunan başbakanının koluna takmış adam ne yapmaz ki?” denmişti.

Aynı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nun seks kaseti olduğu iddia edilirken, referandumdan “evet” çıkması durumunda hilafet ilanı savunulmuştu. Söz konusu programda, referandumda ‘hayır’ oyu verecekler kafir ilan edilerek, “Kafirlerle aynı safta olacaksın. Buna dikkat et lütfen. O vereceğin ‘hayır’ oyunu değiştir. Aklı selim ol. Çünkü verdiğimiz reylerin hesabını vereceğiz” ifadeleri kullanılmıştı.