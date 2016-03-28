RTÜK, kanallara Gülşen'in klibi için uyarı cezası verdi

RTÜK, Gülşen'in 'Dan Dan' isimli şarkısına çektiği klibi yayınlayan Kral Pop, NR1, Power Türk ve Dream Türk kanallarına uyarı cezası çıktı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre RTÜK, şarkıcı Gülşen'in ‘Dan Dan' klibi için ceza verdi. Bu konudaki RTÜK raporunda Gülşen, ‘Telefonla arkadaşlık hizmeti veren kadına' benzetildi.

ABD'de şehirlerarası bir yol ile otel odasında çekilen klipte, Gülşen'in "Göğüs dekolteli kırmızı bir mayo ile diz üzeri kırmızı deri çizmeler" giydiği belirtilen RTÜK raporunda, "Kırmızı mayoya benzeyen kıyafetiyle bedenini cesurca sergileyen şarkıcının yatağın üzerinde gösterdiği davranışlar, telefon ile arkadaşlık hizmeti veren kadınların reklam karelerine benzemektedir" yorumu yapıldı. Klibiyayınlayan Kral Pop, NR1, Power Türk ve Dream Türk kanallarına uyarı cezası çıktı.

Klipte Gülşen'in, üstü açık kırmızı bir otomobille otoyolda ilerlerken yolda bekleyen genç bir erkeği de arabaya aldığı anlatılarak, daha sonra ikilinin bir otele gittiği belirtildi. Şarkının nakaratı olan "Öldürürüm kendimi dan dan dan" şeklindeki sözlerin ise, istediğini elde edemeyince silahla kendini vurma mesajı verdiği, bu sözlerin de çocuk ve gençleri olumsuz etkileyeceği savunuldu. RTÜK, klibi "Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde" bularak oyçokluğuyla ceza verdi.

Gülşen'in 7 ay önce yayınlanan klibi şöyle: