T24 LogoT24 Logo
Yaşam

RTÜK'ten duyarlılık çağrısı ANKARA (A.A)

19 Ekim 2011 22:14

-RTÜK'ten duyarlılık çağrısı ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör saldırıları nedeniyle tüm yayın kuruluşlarına duyarlılık çağrısı yaptı. RTÜK'ten yapılan açıklamada, Üst Kurul tarafından yayın kuruluşlarının izleyici temsilcilerine gönderilen mesajda, menfur terör saldırıları sonucunda dün 5 polisin, bugün 24 askerin şehit olduğuna, ayrıca sivil vatandaşların hayatlarını kaybettiğine değinildi.  Bu gelişmelere rağmen bazı yayın kuruluşlarının eğlence içerikli yayınlarını sürdürmeleri üzerine Üst Kurul'a çok sayıda şikayet geldiği belirtilen mesajda, bazı yayın kuruluşlarının ise duyarlılık göstererek yayın akışlarını değiştirdiklerini açıkladıkları ifade edildi.  ''Tüm ülkeyi üzüntüye boğan böylesi günlerde, vatandaşlarımızın hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulmasına'' dikkat çekilen mesajda, 2007 yılında imzalanan Yayıncılık Etik İlkelerinden birinin de ''İzleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vermek'' olduğu hatırlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24