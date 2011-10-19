-RTÜK'ten duyarlılık çağrısı ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör saldırıları nedeniyle tüm yayın kuruluşlarına duyarlılık çağrısı yaptı. RTÜK'ten yapılan açıklamada, Üst Kurul tarafından yayın kuruluşlarının izleyici temsilcilerine gönderilen mesajda, menfur terör saldırıları sonucunda dün 5 polisin, bugün 24 askerin şehit olduğuna, ayrıca sivil vatandaşların hayatlarını kaybettiğine değinildi. Bu gelişmelere rağmen bazı yayın kuruluşlarının eğlence içerikli yayınlarını sürdürmeleri üzerine Üst Kurul'a çok sayıda şikayet geldiği belirtilen mesajda, bazı yayın kuruluşlarının ise duyarlılık göstererek yayın akışlarını değiştirdiklerini açıkladıkları ifade edildi. ''Tüm ülkeyi üzüntüye boğan böylesi günlerde, vatandaşlarımızın hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulmasına'' dikkat çekilen mesajda, 2007 yılında imzalanan Yayıncılık Etik İlkelerinden birinin de ''İzleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vermek'' olduğu hatırlatıldı.