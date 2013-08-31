RTÜK'ten Cüneyt Arkın filmi için 'duygusuz seviştin' cezası!



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bundan tam 30 yıl önce çevrilen ve başrolünde Cüneyt Arkın'ın yer aldığı 'En Büyük Yumruk' filmindeki sevişme sahneleri için, 'Duygusal değil' diyerek ceza verdi.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre başrollerini Cüneyt Arkın ve Meral Orhonsay’ın paylaştığı 1983 yapımı 'En Büyük Yumruk' adlı filmdeki sevişme sahneleri ceza getirdi.

RTÜK 'Duygusal boyutundan arındırılmış' yorumu yaptığı sevişme sahneleri nedeniyle, filmi yayınlayan Olay TV’ye uyarı cezası verdi. Gazeteport’un haberine göre, RTÜK toplantısında Bursa’da yayın yapan Olay TV’de 5 Mayıs 2013 günü yayınlanan 'En Büyük Yumruk' filmi ele alındı.

Bu doğrultuda hazırlanan RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi'nin raporunda şöyle denildi:

'Duygusal boyuttan arındırılmış sevişme sahneleri'

"Filmin bir çok sahnesinde cinsellik olgusu yoğun biçimde yer almaktadır. Çıplaklığın sıklıkla ortaya koyulduğu, kaba cinselliğin yapım boyunca devam ettiği görülmektedir. Birçok sahnede, kadınların mahrem sayılabilecek uzuv ve organları, seyirlik malzeme halinde görsel bir meta gibi sunulmaktadır. Cinsellik ikonografisinin filmin bir çok sahnesine hakim olduğu, duygusal boyutundan arındırılmış sevişme sahnelerinin sunulduğu görülmüştür. Striptiz denilen cinsel gösteri niteliğindeki görsel ikonografik öğelerle zevk yaşayan gençlerin deneyimlerinin, bir tür öykü yumağı içinde sunulduğu görülmüştür."

Filmdeki sahneleri; "Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek nitelikte" bulan ve bu doğrultuda Olay TV’ye uyarı cezası veren RTÜK'ün, benzer bir ihlalin tekrarlanması durumunda, kanala para cezası vereceği ifade edildi.