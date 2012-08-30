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Yaşam

RTÜK’ten bu sahneye 477 bin liralık ceza!

Kanal D’de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde daha önce de gündeme gelen sevişme sahnesi bir kez daha RTÜK’e takıldı

30 Ağustos 2012 13:05

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Aylin ve Soner karakterlerinin sevişme sahnesine RTÜK’ten ağır para cezası geldi. RTÜK, Kanal D’ye “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı davranıldığı” gerekçesiyle 477 bin 123 TL para cezası kesti.

Kanal D’de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde daha önce de gündeme gelen sevişme sahnesi bir kez daha RTÜK’e takıldı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Farah Zeynep Abdullah’ın canlandırdığı Aylin karakteri ile Mete Horozoğlu’nun canlandırdığı Soner karakterinin dizinin 04.10.2011 tarihinde yayınlanan bölümündeki sevişme sahnesine “uyarı” cezası vermişti.

Dizinin bu sahnelerinin 13.07.2012 tarihindeki tekrar bölümünde, yeniden ekrana geldiğini kaydeden RTÜK, raporunda “Saat 10.54 ve 10.56’da bu bölümler aynen yayınlanmış ve dolayısıyla yayının ihlal içerdiğinin yayıncı tarafından da bilinmesine rağmen ısrarla yayınlanarak yeniden ihlal yapıldığı tespit edilmiştir” dedi.

Uyarı cezasının ihlal edilmesi üzerine paar cezası vermesine karar veren RTÜK, Kanal D’ye “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı davranıldığı” gerekçesiyle 477 bin 123 TL para cezası kesti.

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