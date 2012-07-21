RTÜK'ten Behzat Ç.'ye zaman ayarı: 25 dakika kısalacak!

RTÜK’ün sıkı markajında olan fenomen dizi “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi”yle ilgili iki önemli karar alındı. Behzat Ç. yeni yayın döneminde yine pazar geceleri yayınlanacak ama dizi hem 25 dakika kısalacak hem de bir saat daha geç başlayacak.

Başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı Adam Film imzalı dizi, yeni yayın döneminde yine pazar geceleri Star TV'de ama bu kez 65 dakika olarak yayınlanacak. "Behzat Ç."nin 90 dakika olan bölüm süresi, böylece 25 dakika kısaltılmış olacak. Diğer önemli karar ise dizinin yayın saatiyle ilgili alındı. Her pazar saat 22.15 sıralarında ekrana gelen dizinin yeni yayın saati ise artık saat 23.00 oldu. Dizinin yayın süresinin kısalması oyuncuları mutlu eden bir gelişme oldu. Ancak yayın saatinin 23.00'e alınması ertesi sabah pazartesi yani ilk iş günü olacağı için dizinin fanlarının tepkisini çekecek gibi görünüyor.



'Behzat Ç.'ye dokunma'



Dizi bolca kullanılan alkol, sigara ve sürekli biplenen küfürlü sahneleri nedeniyle RTÜK'ten defalarca ceza aldı, başrol karakteri Komiser Behzat ile Savcı Esra'nın evlilik dışı ilişki yaşaması MHP'li ve AKP'li vekillerin sürekli hedefinde yer aldı. MHP'li vekillerin verdiği soru önerisinin ardından Behzat ile Savcı Esra'ya nikah sahnesi bile yazıldı. Son olarak geçen mayıs ayında İç İşleri Bakanı İdris Naim Şahin'in diziyle ilgili bakanlığa gelen 3 şikayet başvurusunu RTÜK'e gönderdiğini açıklamasının ardından da sosyal medyada dizinin fanatikleri "Behzat Ç.'ye dokunma" adlı geniş bir tepki kampanyası başlattı. Ankaralılar ise dizinin son bölümlerini Çankaya Belediyesi'nin Kızılay Meydanı'nda kurduğu barkovizyondan izledi. Kaldırıma oturarak diziyi seyreden Ankaralılar reklam aralarında "Behzat'a uzanan eller kırılsın", "Ankara uyuma, 'Behzat Ç.'ne sahip çık" sloganları attı.