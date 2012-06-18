RTÜK’ten Behzat Ç.'ye 273 bin lira ceza geldi

RTÜK, "Bir Ankara Polisiyesi-Behzat Ç." dizisi nedeniyle Star'a 273 bin 170 TL, evlilik ve kadınlara yönelik iki ayrı program nedeniyle ATV’ye 234’er bin TL’den 470 bin TL, “Doktorum” adlı programda sezaryen ameliyatının açıkça gösterilmesi nedeniyle de Kanal D’ye 510 bin TL ceza kesti.

RTÜK, Behzat Ç. dizisine “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle 273 bin 170 TL para cezası uyguladı.

İnsan onuru ve özel hayat...

Yayınların alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımıyla kumar oynamayı özendirici nitelikte olamayacağı yönündeki maddenin ihlali nedeniyle de diziye uyarı müeyyidesi uygulanması kararlaştırıldı.

RTÜK, Mayıs ayındaki toplantısında, gündüzleri yayımlanan ve sunuculuğunu Esra Erol’un yaptığı “İzdivaç” programında “insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olunmadığı” gerekçesiyle ATV’ye 234 bin 962 TL ceza verdi.

Kararda, “Kakafonik bir stüdyo ortamında, “iki şahıs arasında kapa çeneni, yalancısın, sen nasıl pis konuşuyorsun, oturmayı kalkmayı bilmiyorsun” şeklinde ifadelerin kullanıldığı belirtilirken, çıkan kavga ve çekişmenin 15 dakika süreyle yayımlandığı vurgulandı. RTÜK yine gündüzleri yayımlanan “kadın programı”nda “özel hayatın gizliliğine ve saygılı olma” ilkesine aykırılık nedeniyle ATV’ye 234 bin 962 TL ceza kesti.