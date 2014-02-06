RTÜK'ten Arkadaşım Hoşgeldin ve Makina Kafa'ya 'ağzını bozma' cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV'de yayınlanan "Makina Kafa" ile Kanal D'nin "Arkadaşım Hoşgeldin" programlarında kaba, küfürlü ve cinsel içerikli konuşmalar tespit edildiği gerekçesiyle idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK'ten edinilen bilgiye göre, Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında sahnede görünmeyen ancak oyunculara sürekli komut veren "yönetmen" karakterinin, 9 Ocak'ta yayınlanan bölümünde direktiflerini yerine getirmeyen oyunculara defalarca kaba ifadeler kullandığı gerekçesiyle kanala idari para cezası verildi.

Üst Kurul uzmanları tarafından hazırlanan raporda, "Format gereği yönetmen ve oyuncular arasında esprili ve abartılı diyaloglar yaşanırken, yönetmenin isteklerini yerine getirmeyen oyunculara söylediği söz konusu sözcüklerin, güldürme kastını aşarak 1 saat 42 dakika içinde 45 kere kullanıldığı görülmüştür" tespitine yer verildi.

Üst Kurul, Okan Bayülgen'in sunduğu 'Makina Kafa' adlı programdaki kaba, küfürlü, argo ve cinsel içerikli konuşmalar nedeniyle Show TV'ye idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Üst Kurul Uzmanları tarafından hazırlanan raporda, Show TV'de 17 Ocak'ta Asuman Krause, Erkan Petekkaya, İrem Derici, Kadir Doğulu, Ece Ercan, Fırat Topkorur ve Yunus Emre Yıldırımer'in konuk olarak katıldıkları program boyunca, cinsel imalarda bulunularak çeşitli diyaloglar, beden dili ile muhtelif hareketler yapıldığı, zaman zaman da argo ve kaba kelimeler sarf edildiği belirtildi.

Bu tür diyalogların toplum ve izleyiciler üzerinde olumsuz etki bıraktığı, hatta zamanla kanıksamaya neden olduğuna dikkat çekildi.

Oy çokluğuyla alındı

Her iki programla ilgili uzman raporlarını değerlendiren Üst Kurul, programlarda 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun, "Yayın hizmetleri, Türkçenin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" şeklindeki 8/1-m maddesinin ihlal edildiğine hükmetti. Üst Kurul, oy çokluğuyla Show TV ve Kanal D'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasını kararlaştırdı.

İdari para cezasının miktarı yayın kuruluşunun ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden beşine kadar olabiliyor.