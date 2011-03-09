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Politika

RTÜK'TEN ADAYLIK İSTİFASI KONYA (A.A)

09 Mart 2011 15:45

-RTÜK'TEN ADAYLIK İSTİFASI KONYA (A.A) - 09.03.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekili Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday adayı olmak isteyen Prof. Dr. Yerlikaya, istifa dilekçesini RTÜK'e verdi. Yerlikaya'nın, istifasının ardından milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti'ye müracaatta bulunduğu öğrenildi. YSK kararına göre milletvekilliği genel seçimlerinde aday olacak kamu görevlilerin, yarın saat 17.00'ye kadar istifa veya emeklilik dilekçelerini vermeleri gerekiyor.

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