RTÜK'ten A Haber'e 121 bin liralık 'Puh sana be puh' ve 'Kılıçdaroğlu' cezası

RTÜK, A Haber'de sunucusunun Erkan Tan olduğu 'Sabah ajansı' isimli programına ve Nihan Günay'ın sunduğu 'Ajans' isimli programa 2 ayrı gerekçeyle toplam 121 bin 639 lira para cezası verdi. Sunucu Tan'ın "Bu dünyada onlarla bir şey yapmak istiyorum ve onların suratına tükürüyorum. Senin gibilerin suratına tükürüyorum. Puh sana be puh. Yuh" ifadelerini kullanması sebebiyle 63 bin 294 lira idari para cezasına çarptırılırken ikinci ceza haber bültenine telefonla katılan Savcı Sayan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanının 'FETÖ'cü olduğunu söylemesi sebebiyle geldi. İlk ceza için Türkçe vurgusu yapan RTÜK, ikinci cezayla ilgili olarak sunucu Günay ile Sayan arasındaki diyalogun tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı olduğuna hükmetti.

A Haber sunucusu CHP'li vekile de beddua etmişti: Allahım bu vekili cehenneminde yak...

Sabah'ın haberine göre, RTÜK aHaber'e iki yayınından dolayı 121 bin 639 lira para cezası verdi. Cezalardan ilki "Sabah Ajansı'na kesildi. RTÜK Erkan Tan'ın sunduğu programda söylediği sözlerden dolayı 63 bin 294 lira para cezası verdi. 17 Şubat 2016'da Ankara'da Merasim Sokak'ta askeri servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü aracın patlatıldığı terör saldırısında 28 kişi hayatını kaybetmişti. Sunucu Erkan Tan, ertesi gün programındaki konuşması sırasında mesaj atan bir kişinin devleti suçlaması üzerine tepki göstererek, "Allahım ben bunları sana havale ediyorum. Ama bu dünyada onlarla bir şey yapmak istiyorum ve onların suratına tükürüyorum. Senin gibilerin suratına tükürüyorum. Sabah sabah duaların yanına beddua koymak istemediğim için ama senin ve senin gibi düşünenleri Allah'a havale ediyorum. Puh sana be puh. Yuh" ifadelerini kullandı.

Programı inceleyen RTÜK daha sonra aHaber'i Tan'ın sarf ettiği bu sözlerden dolayı 6112 sayılı RTÜK Kanunu'nun 8. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendinde yer alan, "Türkçe'nin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle 63 bin 294 TL idari para cezasına çarptırdı.

"Diyalog tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı"

İkinci ceza ise 2 Ağustos 2016'da yayımlanan "Ajans" programına verildi. Haber bültenine telefonla katılan Sayan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanının 'FETÖ'cü olduğunu ileri sürdü. RTÜK, sunucu Günay ile Sayan arasındaki diyalog tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı olduğuna hükmetti. RTÜK 21 Aralık 2016'da toplandı ve bu diyalog nedeniyle aHaber'e 58 bin 345 bin TL ceza kesti.

Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı, eski İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Fatih Gürsul 'FETÖ' üyesi olduğu suçlamasıyla 6 Aralık 2016'da gözaltına alındı. Şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen danışman 22 Aralık 2016'da tutuklandı.

"Ne yapacaktık RTÜK?"

Erkan Tan dün yaptığı programda kanalın aldığı cezayı gündeme getirerek, RTÜK'ü eleştirdi. Tan, "Bunlar terör örgütlerini, bunlara mühimmat verenleri, canlı bombaları suçlamıyor. Kendi devletini, hükümetini, polisini, askerini ve istihbarat kurumlarını suçluyor. Ben bu sözleri onlara söylüyorum, suratlarına tükürüyorum. RTÜK bana ceza veriyor. Ne yapacaktık RTÜK? RTÜK'ün geldiği durum bu... Terörü ve terörü destekleyenleri eleştirdik diye cezaya çarptırıldık" diye konuştu.