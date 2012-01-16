RTÜK'ten 6 klibe pornografi uyarısı



T24 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Teoman, Bengü, Berksan, Murat Boz, Ziynet Sali ve Murat Dalkılıç’ın kliplerinin bazı sahnelerinde aşırı pornografi olduğunu belirledi. Kurul, klipleri yayımlayan Kral TV’ye uyarı cezası verdi





İşte o kliplerin videoları:



Teoman “Tek Başına Dans”



Berksan “Beni Seviyor”



Murat Boz “Geri Dönüş Olsa”,



Bengü “Saat Üç”



Ziynet Sali “Bize Yeter”



Murat Dalkılıç “Merhaba Merhaba"



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), aralarında Teoman, Bengü ve Berksan’ın da bulunduğu 6 sanatçının şarkı kliplerinin pornografik sunum içerdiği gerekçesiyle, bu klipleri yayımlayan Kral TV’ye uyarı cezası verdi.





RTÜK, zihinsel ve ahlaki gelişime zarar verebilecek türdeki bu kliplerin, kanal tarafından çocuk ve gençlerin izleyebileceği zamanlarda ve koruyucu sembol kullanılmadan uygulandığını kaydetti. RTÜK, Teoman’ın, “Tek Başına Dans”, Berksan’ın “Beni Seviyor”, Murat Boz’un “Geri Dönüş Olsa”, Bengü’nün “Saat Üç”, Ziynet Sali’nin “Bize Yeter” ve Murat Dalkılıç’ın “Merhaba Merhaba” kliplerinde erotizmi aşıp pornografiye varan sahneler bulunduğunu belirledi.



RTÜK’ün ceza raporunda, Teoman’ın, ‘Tek Başına Dans’ klibi için “klibin bütünü gece kulüplerinde, striptiz yapan kadınlar ve bu kadınların erkekleri baştan çıkarmak için ortaya koydukları şehvet oyunlarının görüntülerinden oluştuğu, iç çamaşırı ve çeşitli erotik kıyafetlerle striptiz yapan kadınların insan bedenini cinsel tahrik unsuruna indirgediğinin gözlemlendiği, çocukların ve gençlerin izleyeceği saatlerde defalarca yayımlanmasının vereceği zararın, görüntü ve müziğin vereceği zararın gücü de eklendiğinde kat kat fazla olduğunun ortada olduğu” değerlendirmesi yapıldı. Berksan’ın ‘Beni Seviyor’ adlı klibi içinde RTÜK, şu değerlendirmede bulundu:





Öpüşme sahnesi ağır çekim!





“Klip içinde striptiz sahnelerinin araya serpiştirildiği, Berksan ile yanındaki kadının yakın çekim öpüşme sahnelerinin görüldüğü, öpüşme sahnelerinin, özellikle ağır çekimde verildiği, yine ara sahnelerde erotik iç çamaşırlı kadınların dans sahnelerinin görüldüğü, bir diğer sahnede Berksan’ın biri başının üzerinde yatan ve bacaklarını Berksan’ın başından aşağı uzatan bir kadın, diğeri, kucağına yatmış bir kadın ve diğeri anında yatıp bacaklarını Berksan’ın üzerine uzatmış bir kadının görüldüğü, birbiri ardına hızlı geçişlerle verilen karelerde bacak, dudak ve vücut sahnelerinin yakın çekimde pornografik bir şekilde sunulmakta olduğu anlaşılmıştır.”





RTÜK raporlarında, benzer görüntülerin Murat Boz’un “Geri Dönüş Olsa”, Bengü’nün “Saat Üç”, Ziynet Sali’nin “Bize Yeter”, Murat Dalkılıç’ın “Merhaba Merhaba” kliplerinde de görüldüğü ifade edildi. Raporda bu klipler için şu değerlendirme yapıldı:





Beyinde tekrar canlanıyor





“Gün içinde sürekli tekrarlanan bu abartılmış ve pornografi sınırlarına dayanmış cinsellik sunumlarının, şarkı görüntüden bağımsız dinlendiğinde dahi, klip görüntülerinin beyinde tekrar canlanmasıyla devamlılık sağladığının bilinmekte olduğu, araştırmalara göre pornografik gösterimlere maruz kalmış çocukların seksüel davranışlarının zarar görmesine, psikolojik travma yaşamalarına, erken yaşta seksüel uyarılmalarına ve bu bağlamda cinsel tutkunluğa neden olabildiği değerlendirilmiştir.”







RTÜK, Kral TV’nin yayınlarıyla kuralları ihlal ettiğini belirterek, “uyarma” cezası verilmesine, tekrarı halinde yüksek para cezasının uygulanmasına karar verdi.