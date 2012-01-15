RTÜK’ten 400 bin liralık muck





T24- RTÜK, dünya güzeli Azra Akın’ın da oynadığı M.U.C.K adlı gençlik dizisini “erotik” bularak, Show TV’ye 400 bin TL’lik ceza kesti. RTÜK, ilgiyle izlenen Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki intihar sahnesi nedeniyle de uyarı cezası verdi.







Milliyet'in haberine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kamuoyunda büyük ilgiyle izlenen diziler nedeniyle televizyonlara ceza yağdırdı. Dünya güzeli Azra Akın’ın da oynadığı M.U.C.K adlı gençlik dizisini “erotik” bulan RTÜK, dizinin yayınlandığı kanala yaklaşık 400 bin TL’lik ceza verdi. Dizinin fragmanı üzerinden hazırlanan RTÜK raporunda, cezanın gerekçesi şu çarpıcı ifadelerle anlatıldı:





Erotik danslar





“Gençlerin sahneye çıkarak, ‘Haydi liliyar’ şarkısı eşliğinde bir dans gösterisi sundukları dans sırasında, arka sesin, ‘müzik umutları, cesaret kanatlarıydı’, ‘yazıldığı gibi okunmayan dizi MUCUK çok yakında Show-Tv’de’ dediği, fragmanda yayınlanan gençlerin dansının, erotik, müstehcenlik çağrıştıran figürlerden oluştuğunun görüldüğü, kızların sahneye şort, mayo, külotlu çorap, tayt gibi dans kostümleriyle çıktıkları, büyük ölçüde cinsel hareketlerin tasvir edildiği dansla şortlu kızın yerde yaptığı erotik hareket, kızla erkeğin karşılıklı gelerek yaptığı birbirlerine doğru sallanma hareketiyle, tüm grubun arka arkaya sıralanarak yaptığı ileri geri sallanma hareketinin en dikkat çekicisi olarak belirlendiği, söz konusu dansın çiftlerin erotik bakış ve duruşlarıyla son bulmuş olduğu, çocuk ve gençlerin ahlaki gelişimini zedeleyecek nitelikte olduğu düşünülen bu görüntülerin, uyarıcı sembol kullanılmaksızın ve 24.00’ten erken yayınlandığı belirlenmiştir.”







RTÜK, uzmanların hazırladığı bu rapor doğrultusunda ticari kuruma 391 bin 385 TL idari para cezası verilmesini kararlaştırırken, CHP ve MHP’li üyeler, bu karara karşı çıkarak muhalefet şerhi koydu.

RTÜK ÜYELERİ

Davut Dursun (AKP)

Taha Yücel (AKP)

Abdülvahap Darendeli(AKP)

Hamit Ersoy (AKP)

Hasan Tahsin Fendoğlu(AKP)

Hülya Alp (CHP)

Süleyman Demirkan (CHP)

Esat Çıplak (MHP)

Ahmet Yıldırım (BDP)





Muhteşem Yüzyıl’a uyarı





RTÜK, sevilen dizi Muhteşem Yüzyıl’a ise dizide bebeğini emzirirken uyuyan ve boğulmasına neden olan Hatice Sultan’ın banyoda bileklerini keserek intihar ettiği sahne nedeniyle “uyarı” cezası verdi. RTÜK’ün toplantısında dizinin Hatice Sultan’ın intiharının yayınlandığı bölümü ile gündüz saatlerinde verilen fragman sahneleri nedeniyle Muhteşem Yüzyıl dizisi için uyarı cezası verilip verilmeyeceği tartışma yarattı.





RTÜK’ün raporunda, “Kanuni Sultan Süleyman’ın kardeşi Hatice Sultan’ın bebeğini emzirirken uyuyakalması, bunun ardından kendisini suçlayarak hamamda banyo yaparken gözünün meyve tabağının üzerine bıçağa ilişmesi, sonra bıçağı alıp bileklerini kesmesi, bileklerinden akan kanın küveti ve banyoyu kanlar içinde bırakmasına ilişkin görüntülerin çocukları ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği” belirtildi.





Hazırlanan raporda diziyi yayınlayan kanala RTÜK Kanunu’nun 8. maddesinin 2. fıkrasına göre uyarı cezası verilmesi kararlaştırıldı. Yine CHP kontenjanından seçilen üye Süleyman Demirkan ile Hülya Alp karara karşı çıktı.

