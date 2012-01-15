T24 LogoT24 Logo
Magazin

RTÜK’ten 400 bin liralık muck

RTÜK, dünya güzeli Azra Akın’ın da oynadığı M.U.C.K adlı diziyi erotik bularak, Show TV’ye 400 bin TL’lik ceza kesti.

15 Ocak 2012 02:00



 T24-  RTÜK, dünya güzeli Azra Akın’ın da oynadığı M.U.C.K adlı gençlik dizisini “erotik” bularak, Show TV’ye 400 bin TL’lik ceza kesti. RTÜK, ilgiyle izlenen Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki intihar sahnesi nedeniyle de uyarı cezası verdi.


Milliyet'in haberine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kamuoyunda büyük ilgiyle izlenen diziler nedeniyle televizyonlara ceza yağdırdı. Dünya güzeli Azra Akın’ın da oynadığı M.U.C.K adlı gençlik dizisini “erotik” bulan RTÜK, dizinin yayınlandığı kanala yaklaşık 400 bin TL’lik ceza verdi. Dizinin fragmanı üzerinden hazırlanan RTÜK raporunda, cezanın gerekçesi şu çarpıcı ifadelerle anlatıldı:


Erotik danslar


“Gençlerin sahneye çıkarak, ‘Haydi liliyar’ şarkısı eşliğinde bir dans gösterisi sundukları dans sırasında, arka sesin, ‘müzik umutları, cesaret kanatlarıydı’, ‘yazıldığı gibi okunmayan dizi MUCUK çok yakında Show-Tv’de’ dediği, fragmanda yayınlanan gençlerin dansının, erotik, müstehcenlik çağrıştıran figürlerden oluştuğunun görüldüğü, kızların sahneye şort, mayo, külotlu çorap, tayt gibi dans kostümleriyle çıktıkları, büyük ölçüde cinsel hareketlerin tasvir edildiği dansla şortlu kızın yerde yaptığı erotik hareket, kızla erkeğin karşılıklı gelerek yaptığı birbirlerine doğru sallanma hareketiyle, tüm grubun arka arkaya sıralanarak yaptığı ileri geri sallanma hareketinin en dikkat çekicisi olarak belirlendiği, söz konusu dansın çiftlerin erotik bakış ve duruşlarıyla son bulmuş olduğu, çocuk ve gençlerin ahlaki gelişimini zedeleyecek nitelikte olduğu düşünülen bu görüntülerin, uyarıcı sembol kullanılmaksızın ve 24.00’ten erken yayınlandığı belirlenmiştir.”



RTÜK, uzmanların hazırladığı bu rapor doğrultusunda ticari kuruma 391 bin 385 TL idari para cezası verilmesini kararlaştırırken, CHP ve MHP’li üyeler, bu karara karşı çıkarak muhalefet şerhi koydu.

RTÜK ÜYELERİ
Davut Dursun (AKP)
Taha Yücel (AKP)
Abdülvahap Darendeli(AKP)
Hamit Ersoy (AKP)
Hasan Tahsin Fendoğlu(AKP)
Hülya Alp (CHP)
Süleyman Demirkan (CHP)
Esat Çıplak (MHP)
Ahmet Yıldırım (BDP)


Muhteşem Yüzyıl’a uyarı


RTÜK, sevilen dizi Muhteşem Yüzyıl’a ise dizide bebeğini emzirirken uyuyan ve boğulmasına neden olan Hatice Sultan’ın banyoda bileklerini keserek intihar ettiği sahne nedeniyle “uyarı” cezası verdi. RTÜK’ün toplantısında dizinin Hatice Sultan’ın intiharının yayınlandığı bölümü ile gündüz saatlerinde verilen fragman sahneleri nedeniyle Muhteşem Yüzyıl dizisi için uyarı cezası verilip verilmeyeceği tartışma yarattı.
 

RTÜK’ün raporunda, “Kanuni Sultan Süleyman’ın kardeşi Hatice Sultan’ın bebeğini emzirirken uyuyakalması, bunun ardından kendisini suçlayarak hamamda banyo yaparken gözünün meyve tabağının üzerine bıçağa ilişmesi, sonra bıçağı alıp bileklerini kesmesi, bileklerinden akan kanın küveti ve banyoyu kanlar içinde bırakmasına ilişkin görüntülerin çocukları ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği” belirtildi. 


Hazırlanan raporda diziyi yayınlayan kanala RTÜK Kanunu’nun 8. maddesinin 2. fıkrasına göre uyarı cezası verilmesi kararlaştırıldı. Yine CHP kontenjanından seçilen üye Süleyman Demirkan ile Hülya Alp karara karşı çıktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24