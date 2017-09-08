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Medya

RTÜK'ten 2 kanala 'ensest ilişki' cezası

"Yayınlarında ensest tecavüz ve ensest ilişkiyi ekran vasıtasıyla topluma açık şekilde sunan..."

08 Eylül 2017 11:42

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınladığı bir dizide 'ensest tecavüze' yer verildiği gerekçesiyle Show TV'ye, Murat Başoğlu'nu konu alan haberlerde, abartılı görüntü ve yorumlara yer verildiği ve 'çarpık bir ilişkinin' ekran vasıtasıyla topluma çok açık bir şekilde sunulduğu gerekçesiyle Beyaz TV'ye idari para cezası verdi.

RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, yayınlarında ensest tecavüz ve ensest ilişkiyi ekran vasıtasıyla topluma açık şekilde sunan kanallara cezalar verildi.

"Kadınlara yönelik baskıları teşvik eden progamlar" hükmünden yüzde 3 ceza 

Kurul, Show TV'de yayınlanan 'Rüya' isimli dizide aile içi ensest tecavüze yer verilmesiyle, söz konusu yayının 'kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez' hükmüne; Beyaz TV'de yayınlanan 'Ömür Varol'la Beyaz Gazete' isimli programda, Murat Başoğlu ve yeğeni arasında geçen ensest ilişkiyi konu alan haberlerde, her ne kadar eleştirel bir haber olsa da konu hakkında detaylı ve abartılı görüntü ve yorumlara yer verilmesi ve çarpık bir ilişkinin ekran vasıtasıyla topluma çok açık bir şekilde sunulması nedeniyle, söz konusu yayının 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmüne aykırılık teşkil ettiğini değerlendirerek, reklam gelirlerinin yüzde üçü oranında ağırlaştırılmış idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Uyarı yapıldı 

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından dizi, film, haber gibi yayınlarda toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı yayınlarla, ensest ve aile içi çarpık ilişkileri konu edinen yayınlara devam edilmesi durumunda, yayın lisansı iptaline yol açacak şekilde üst sınırdan ağırlaştırılmış idari para cezaları ve program durdurma cezaları verileceği kaydedildi.

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