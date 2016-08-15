RTÜK’ten '15 Temmuz' kararı: Şüpheli ifadeleri ve gizli tanık beyanlarına yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İzmir 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nce 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında, şüpheli ifadeleri ve gizli tanık beyanlarına ilişkin yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturmaya yönelik talebi ile İzmir 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nce yayın yasağı kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "15 Temmuz 2016'da tüm Türkiye'de yaşanan askeri kalkışma girişimiyle ilgili soruşturmanın daha sağlıklı ve gizlilik içinde yürütülmesi, bu aşamadan sonra beyanına başvurulacak gizli tanıkların kimliklerinin gizli kalması ve delillerin karartılmasının önüne geçilmesi amacıyla, ne şekilde elde edilmiş olursa olsun, şüpheli ifadeleri ve gizli tanık beyanlarının yayınlanmasına, soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel basın, sosyal medya ile internette faaliyet gösteren medyada bu konuda haber ve röportajlara yer verilmesine yasak getirildiği" ifade edildi.

Mahkemenin kararında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, son zamanlarda bazı basın kuruluşlarında, soruşturmada yer alan gizli belgeleri ve tanık beyanlarının ifşâ edildiği haberlere rastlandığına dikkat çekildi.