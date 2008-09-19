RTÜK'te Zahid Akman için karar günü



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugünkü toplantısında, RTÜK üyesi seçildikten sonra da Almanya'daki Deniz Feneri e.V. ile bağlantılı 4 ayrı şirkette yöneticilik görevini yürüttüğü ortaya çıkan RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın durumunu ele alacak.



RTÜK, 9 Eylül'de AKP'li üyelerce mazeret bildirilmesi nedeniyle yapılamayan toplantıyı bugün gerçekleştirecek. CHP'li üyeler Mehmet Dadak, Hülya Alp ve Şaban Sevinç, RTÜK Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca Akman'ın üyelikten ya kendiliğinden çekilmesi isteyecek ya da üyeliği düşürmek için oylama yapılmasını talep edecek. CHP'li 3 üye, Akman'ın görevden çekilmesi gerektiğini belirtecek.

Buna karşın Akman'ın dışında kalan AKP'li RTÜK üyeleri Abdullah Darendeli, Paşa Yaşar, İlhan Yerlikaya, Davut Dursun ve Taha Yücel, RTÜK Kanunu'ndaki hukuki boşluğu gündeme getirecek. AKP'liler, "Akman'ın RTÜK Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca görevden çekilmesi gerektiği yönündeki tespite katıldıklarını, ancak bunun ikinci kez seçildiği 29 Mayıs 2007'den önceki ilk üyelik döneminde dolayısıyla geçmişte kaldığını" savunacak. AKPliler, Akman'ın bugünkü üyelik süreci bakımından ikinci kez seçildiği 29 Mayıs 2007'den sonra ticari ilişkisi kalmamış olmasının göz önüne alınmasını isteyecek.

CHP'liler ise bunun RTÜK Kanunu'nda boşluk yaratma girişimi olduğunu belirterek, Akman'ın 2 yıllık RTÜK üyeliği süresinin 13 Temmuz 2007'de dolacak olmasına rağmen bu tarihten önce seçilmesi dolayısıyla, üyeliğinin bir saat bile ara verilmeden sürdürüldüğüne dikkat çekecek.



