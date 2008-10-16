RTÜK'te Ukraynalı kadın tartışması

Başkanı Zahit Akman’ın, Deniz Feneri e.V. davası ile günlerdir kamuoyunu meşgul eden Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) şimdi de CHP’li üye Mehmet Dadak’ın kaldığı otelde Ukraynalı bir kadına yatak açtırıp parasını kuruma ödettirdiği iddiası tartışılıyor.

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RTÜK, 22 Temmuz seçimlerinden önce seçim yasakları konusunda radyo ve televizyonları bilgilendirmek için ülke genelinde bir dizi konferans ve eğitim semineri düzenledi. Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Trabzon’da yapılan konferans ve seminerlere çok sayıda gazeteci, bürokrat ile CHP kontenjanından kurul üyeliğine seçilen bir bürokrat da katıldı. RTÜK'ün, bu seminer trafiğinde konaklama ve ulaşımı sağlaması için açtığı ihaleyi de, Ultra Turizm firması 17 bin 670 YTL bedelle kazandı. Ultra Turizm, etkinliğin sonunda, seminere katılmayanlar olduğu ve bu yüzden masrafın düştüğünü belirterek, 17 bin 670 yerine toplam 15 bin 790 YTL’lik fatura kesti.



Faturayı inceleyen RTÜK yetkilileri, ’Room ekstra, D... M... 214’ olarak gösterilen bir harcamaya dikkat etti. Harcamada, 30 Euro’luk bir fazla harcama tespit edildi. Bunun, otel odasında açılan ekstra yatak için alındığı iddia edildi. Otel yetkilileri, Ultra Turizm’e, bu harcamanın, 1979 doğumlu Ganna Rekstina adlı Ukraynalı kadın için açılan ekstra yatağın bedeli olduğunu bildirdi. Delil olarak da, Ukraynalı kadına ait pasaportun fotokopisini gönderdi.



Dadak: Hukuki yardım sundum



Söz konusu iddiaların “CHP’li RTÜK üyesi başlığı ile basına yansıması RTÜK’de polemiğe neden olurken, RTÜK üyesi Dadak, konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Dadak, söz konusu haberlerde “CHP’li RTÜK üyesi" denilen kişinin kendisi olduğunu belirtirken, RTÜK’ün İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nda bulunan ödeme belgelerinde anılan toplantıya ilişkin böyle bir kalemin “kesinlikle" bulunmadığını söyledi.

Dadak, “Söz konusu faturada ekstra yatak için ödendiği iddia edilen 30 Euro, yatak ücreti değil, oda servisinden alınan ekstra hizmetlerdir. Haberde sözü edilen Ukrayna uyruklu bayanla, otelde görüştüğüm doğrudur. Ancak bu görüşme avukat olmam nedeniyle, bir arkadaşımın ısrarlı talebi üzerine, hukuki yardım sunmak üzere yapılmıştır" açıklamasında bulundu. Dadak, haberdeki diğer yorumların ise iftira niteliği taşıdığını kaydederek, yargı yoluna başvuracağını kaydetti.



