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RTÜK'te ilginç şikayet, ilginç gündem

Okan Bayülgen'in 'Disko Kralı' programına katılan şarkıcı Sibel Meriç, 'Türk erkeklerinin yüzde 80'i hayvan olduğu için evcilleştirmeyi düşünüyoru

16 Aralık 2011 02:00


T24 - Okan Bayülgen'in 'Disko Kralı' programına katılan şarkıcı Sibel Meriç, 'Türk erkeklerinin yüzde 80'i hayvan olduğu için evcilleştirmeyi düşünüyorum' demişti.


RTÜK'TE ilginç şikayet, ilginç gündem...RTÜK şikayet üzerine şarkıcı Sibel Meriç'in, sözlerini masaya yatırdı. Sözlerin magazinel yönü dışında ciddiyet unsuru taşımadığı görüşüne varıldı. Sonuç; Ceza yok!

Habertürk'te yer alan habere göre; RTÜK Hukuk Müşavirliği ifadenin 'özel hayatın gizliliğini ihlal ve insan onuruna aykırılık taşıdığı' gerekçesiyle ceza istedi. Akşam'ın haberine göre; Üst Kurul üyeleri programı banttan izledi. İfadelerin 'programın doğası gereği dile getirilmiş geyik muhabbeti olduğu, magazinel yanı dışında ciddiyet unsuru taşımadığı görüşüne vardı.

Cezaya gerek duyulmadı. Karara RTÜK'ün AK Partili beş üyesinden dördü de katıldı. Vahap Darendeli ise şerh koydu: 'Sibel Meriç önce bütün erkekler, ardından Türk erkeklerinin yüzde 80'ini evcilleştirilmesi gereken hayvanlar olarak nitelemiştir. 'Programlar cinsiyet ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan yayınlar içeremez ve teşvik edemez' ilkesinin ihlali nedeniyle müeyyide uygulanması gerekirdi'.


Küçük düşürücü

Hukuk Müşavirliği'nin raporunda ise Bayülgen'in, Meriç'e 'Evcil olmayan bir hayvan besleme şansınız olsaydı hangi hayvanı beslerdiniz?' şeklinde soru sorduğu, Meriç'in bu soruya 'erkek' yanıtını verdiği belirtildi. Meriç'in daha sonra 'Zaten erkekler birer hayvan olduğu için... Yanlış mıyım?... Ama Türk erkeklerinin yüzde 80'i hayvan olduğu için evcilleştirmek gerekir, diye
düşünüyorum'  ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Meriç'in 'somut bireyi hedef almasa da toplumun önemli bir kısmını aşağıladığı, Bayülgen'in müdahale şansı varken etmediği, programın sansasyonel olarak devam edilmesini sağladiği belirtildi. 'Yayın kuruluşunun, RTÜK Kanunu'nun 'yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, küçük düşürücü, aşağılayıcı, iftira niteliğinde ifadeler içeremez' ilkesini ihlal ettiği kanaatine varılmıştır' denildi.



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