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Politika

"RTÜK'te HDP'li üye kalmayacak"

RTÜK’ün dokuz olan üye sayısı yediye düşmesine karşın Meclis’in çalıştığı dönemde seçim yapılmadı

15 Ağustos 2017 14:47

RTÜK’te boşalan üyelikler için yapılacak seçim öncesinde bir yasa değişikliğine gidilmezse Meclis’teki üçüncü parti konumundaki HDP’nin üyesi kalmayacak.

Seçim sonuçlarına göre RTÜK’e dört AKP, iki CHP, iki MHP, bir de HDP’li girmişti. RTÜK yasasına göre üyeler, altı yıl görev yapıyor.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, AKP ve CHP kontenjanından seçilen iki üyenin görev süresi sona erdi. HDP’den seçilen üyenin görev süresi ise kasım ayında dolacak.

Yasa değişikliği yapılmaması durumunda boşalan üç üyenin ikisi AKP, biri de CHP kontenjanından seçilecek. AKP, 1 Kasım’da muhalefet partilerinin milletvekili sayısının düştüğünü, bu yüzden beş üyeyle yer almaları gerektiğini savunurken, bu durumda ana muhalefet partisi CHP’nin bir, Meclis’te en az milletvekili olan MHP’nin ise iki üyesi olacak.

CHP ve HDP, üyeliklerin her seçim döneminde yeniden belirlenmesi için yasa değişikliği yapılmasını istiyor. Ancak MHP, üye sayısı bire düşeceği için bu fikre yanaşmazken, AKP de MHP’yi ‘küstürmemek’ için yasa değişikliği istemiyor.

RTÜK’ün dokuz olan üye sayısı yediye düşmesine karşın Meclis’in çalıştığı dönemde seçim yapılmadı.

Yasa ne diyor?

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Yasa’nın RTÜK üyelerinin seçimini düzenleyen 35. maddesine göre, RTÜK üyesi seçimi için siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı aday gösteriliyor ve üst kurul üyeleri bu adaylar arasından her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınarak TBMM Genel Kurulu’nca seçiliyor.

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