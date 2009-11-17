RTÜK'te Güllü krizi

Kadına şiddet oylaması

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Hanımın Çiftliği”, RTÜK üyelerini ikiye böldü. Dizide Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaşan Özgü Namal’ın canlandırdığı Güllü’ye uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddet, bazı RTÜK görevlilerini rahatsız etti.Güllü’nün ağabey ve babasından dayak yediği, hakarete uğradığı bu sahneler nedeniyle kanala ceza kesilmesi istendi.“Kadına şiddet” olarak algılanan ve ceza gerekçesi olarak gündeme taşınan sahneler, RTÜK’ün toplantı masasında kriz yarattı. Üyeler fikir ayrılığına düştü. Tartışmalar sonrasında yapılan oylamada bunun ceza gerektirecek bir durum olmadığını düşünenlerin sayısı ağır basınca, ceza talebi gündemden düştü. Ve “Güllü” krizi böylece atlatıldı.