RTÜK'te çalışmalar sona geldi; 'aile dostu' dizilere ödül, 'sıkıntılı' içeriğe düzeltme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, "aile dostu" dizilerin ödüllendirilmesine yönelik yasal düzenlemenin son aşamaya geldiğini belirterek, teşvik için yaklaşık 8 milyon liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.

RTÜK, "Çukur" dizisinin yayınlandığı Show TV'ye ‘alkol kullanımı, yoğun öpüşme ve sevişme sahneleri’ nedeniyle idari para cezası vermişti.

Yerlikaya, şunları söyledi:

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla ‘aile dostu’ dizilerin ödüllendirilmesi projemiz var. Bunun mevzuatı oluşturuldu ve 8 milyon lira kadar bütçemize koyduk. Kriterleri belirledik, bunu onayladık. Daha sonra Sayıştay gibi resmi diğer yerlerden de onaylar geldikten sonra bu ödülleri dağıtmaya başlayacağız. Belki sembolik ama onursal bir ödül olacak. Yani parasından ziyade Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ‘aile dostu’ dizi olarak kabul edilmesi dizilerimizin hem iç piyasada daha fazla tutulmasını hem de uluslararası camiada da Türk toplumunun, kültürünün daha iyi tanıtılmasına aracı olur.”

Sıkıntılı içerik

RTÜK internetten yayın yapan medya platformlarını da denetleyebilecek.

Türk dizilerinin yurt dışında çok satıldığını, satılan dizi sayısının 100’ü aştığını ve son zamanlarda Avrupa, Asya ve Kafkasya’da çok sayıda Türk dizisinin izlenmeye başlandığını anlatan Yerlikaya, bu durumun yüz güldürdüğünü ancak Türk toplumunun daha iyi tanıtılması için sıkıntılı içeriklerin de düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

RTÜK Başkanı, Türkiye’nin ve Türk kültürünün diziler üzerinden tanıtımının önemine işaret ederek, “Siz ne kadar para harcarsanız harcayın bir dizideki Türk kültürünün, tarihi yerlerin gösterilmesini, Türkçenin doğru ve güzel kullanımını sağlamayı başka hiçbir reklamda yapamazsınız ama o dizide küfürün envai çeşidini sergilerseniz o zaman o dizide siz Türk kültürüne de hakaret etmiş, Türk kültürünü de yanlış aksettirmiş olursunuz” diye konuştu.

Komisyon kurulacak

Yerlikaya, yasal düzenlemesi son aşamaya gelen teşvik ödülü sisteminin nasıl işleyeceğine yönelik şu bilgileri verdi: “Şu anda ödülleri belirleyecek komisyon oluşturulacak. Bilim adamlarının, sektörden isimlerin de olması planlanıyor. Ondan sonra da ödülün dağıtım aşamasına geçilecek. Biz normalde haziran veya temmuz gibi düşünüyorduk ama süreç elimizde olmayan sebeplerden biraz uzadı. Dolayısıyla belki temmuz, ağustosu bulabilir ama bu yıl inşallah Aile Bakanlığımızla ilk ödülleri dağıtmayı düşünüyoruz.”