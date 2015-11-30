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RTÜK'e yapılan şikâyetlerin çoğu erkeklerin

Kösem dizisinin fragmanı için "Devletin, milletin milli ve manevi değerlerine aykırı" olduğu gerekçesiyle RTÜK'e çok sayıda şikâyet geldi

30 Kasım 2015 13:12

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tarafından hazırlanan rapora göre Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine ekim ve kasım aylarında şikayet yağdı. Ekim ayında en fazla şikâyet erkek izleyicilerden geldi.

Habertürk’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre; RTÜK’ün gelen şikâyetlerden hazırladığı ekim ayı raporu tamamlandı. Rapora göre, 9 bin 107 kişi çağrı hattı, web sayfası ve mobil uygulamalardan televizyonlardaki içerikleri şikâyet etti. Raporun en ilginç ayrıntısı ise Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle ilgili. Vatandaşların, 12 Kasım’da izleyicilerle buluşan dizinin, ilk bölümü yayımlanmadan şikâyete başladığı ortaya çıktı.

Fragmanı izleyen 198 kişi, “Devletin, milletin milli ve manevi değerlerine aykırı” diyerek Kösem’i şikâyet etti.

RTÜK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kasım ayında da diziyle ilgili çok sayıda şikâyet geldi. Rapora göre ekim ayında en fazla şikâyet erkek izleyicilerden geldi.

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