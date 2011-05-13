RTÜK'e en çok şikayet edilen diziler

T24 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Davut Dursun, Türk dizilerinin son dönemde teknik olarak çok başarılı hazırlandığını, komşu ülkelerin de aralarında bulunduğu 33 ülkeye ihraç edildiğini belirterek, bunun kendileri için de gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Teknik açıdan iyi hazırlanan dizilerin içerikleriyle ilgili ise zaman zaman izleyiciler tarafından şikayetlerin geldiğini hatırlatan Dursun, en fazla şikayetin de cinsellik konusunda olduğunu söyledi:





Gayrimeşruluk ilişkileri öne çıkaran diziler şikayet ediliyor



''Milli ve manevi değerlerimize aykırılık bir başka şikayet konusu, gayrimeşru ilişkileri öne çıkaran diziler en çok şikayet konusu. Yani nikahsız yaşama, çarpık ilişkiler ve ensest ilişkiler gibi benzeri Türk toplumunda yaygın olduğu iddia edilemeyecek nitelikteki olumsuz bir takım davranışlar şikayet konusu olabiliyor. Türk izleyicisi dizide gördüğünü hayatın kendisi olarak algılıyor. Ama dizide gördüğü şeyler hayatın kendisinden ziyade bir kurgudur. İşin bu tarafını da unutmamak gerekiyor.



Şu an yürürlükte olan 6112 Sayılı yasanın 8. maddesi yayın kuruluşlarının yapmış oldukları yayınlarda uymaları gerekli olan ilkeleri düzenliyor. Bu ilkelere bakarsanız burada uzun bir liste var, bunların içerisinde bu tür ilişkilerin yayına konu yapılmamasına ilişkin bir takım maddeler olduğunu görürsünüz. O nedenle bu ilkeler bağlamında düşünülebilecek yayınları zaten biz değerlendirerek gerekli müeyyideleri uyguluyoruz. Ama kanun koyucunun yasaklamadığı bir yayını takdir ederseniz, bizim yasaklamamız mümkün değil. O bakımdan kanun koyucu tarafından belirlenen ilkeler açısından meseleye biz bakıyoruz. Burada yasaklanmış olan hususları biz de yayın kuruluşlarının yapmaması için dikkat ediyoruz.''





'Muhteşem Yüzyıl' dizisi



Dursun, son dönemde en çok şikayet alan dizilerin sorulması üzerine de şu yanıtı verdi:



''Muhteşem Yüzyıl ile ilgili bir ve ikinci bölüm yayınlanınca ciddi şikayet almıştı. Ama şimdi şikayetlerde ciddi bir azalma var. Şikayetleri dikkate alarak gerçekten yayın ihlali olup olmadığını inceledik. Olma niteliği taşıyanlara zaten gerekli müeyyideleri uyguladık.''





'Şiddet içeren ve efektli haber şikâyet ediliyor'



Televizyon ana haber bültenlerini de değerlendiren Dursun, genellikle şiddet içeren haberlerin şikayet edildiğini, ayrıca insan onurunu dikkate almadan yapılan yayın yapıldığını söyledi.





