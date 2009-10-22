RTÜK’den Sayan’a 1 Milyon TL’lik ceza hazırlığı!

Kanal D’de yayınlanan Seda Sayan’ın 'Yalnız Değilsiniz' programındaki sahte konuk için RTÜK’ten 1 Milyon TL ceza çıkması bekleniyor.



RTÜK’e program hakkında yapılan şikayetleri dikkate alan kurulun Seda Sayan’ın programında yaşanan skandal için Kanal d’ye 1 Milyon TL ceza kesmeye hazırlandığı öğrenildi.



RTÜK daha önce de, Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı Prof. Yaşar Nuri Öztürk'ün, danışmanı Şahane Müftüoğlu ile ‘'Yasak Aşk'' yaşadığı iddiasını, Kanal D ekranına taşıyan Esra Ceyhan'ın programına 500 Bin TL ceza kesmişti.



Seda Sayan'ın "Kayıp sevdiklerinizi bulalım, gizli kalmış cinayetleri çözelim" sloganıyla sunduğu "Yalnız Değilsiniz" adlı programa katılıp kayıp oğlunu aradığını söyleyen kadının, bir ajansa kayıtlı profesyonel oyuncu olduğu ortaya çıkmıştı.



Hafize ana yalanı



Sayan'ın 13 Ekim'de sunduğu programa katılan "Hafize Ana" adlı kadın, 8 yıldır oğlunu görmediğini ve buna gelininin sebep olduğunu söyleyerek gözyaşları içinde hikâyesini anlatmıştı. Hafize Ana birkaç gün sonra aynı programa getirilen 28 yaşındaki oğluyla canlı yayında buluşmuştu.



Ancak Hafize Ana adlı karakterin gerçek adının Sevil Karviç olduğu, oğlunun kayıp olmadığı ortaya çıktı. Karviç'in bir ajansa bağlı çalıştığı ve birkaç yıl önce yine bu tarz programlara mağdur olarak katıldığı öğrenildi.



Sayan'dan eski ekip yaptı, kovdum iddiası



Seda Sayan konuyla ilgili olarak "Benim bir konuk koordinatör ve haber ekibim var. Konukları onlar ayarlıyor. Haberi eski ekip yaptı, ben de onları kovdum" dedi.



Programın eski haber koordinatörü Mustafa Şahin açıklamaları ise Sayan'ın açıklamalarını yalanlar nitelikteydi.



Şahin "9 Ekim'e kadar programı ben ve arkadaşlarım yaptık. O tarihten sonra yeni ekip geleceğinden işi bıraktık" dedi.

