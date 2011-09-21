-RTÜK Yönetmeliği Resmi Gazete'de ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Teşkilatı ile Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. RTÜK'ün teşkilat, işleyiş, yönetim, görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelikte, üst kurulun her hizmet birimi ile bu birimlerin görevleri belirtildi. Yönetmelikte, ihtiyaç duyulması halinde sayısı 5'i geçmemek üzere yayıncılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölge merkezlerinde üst kurul kararıyla temsilcilik açılabileceği kaydedildi. Yönetmelik, 15 Şubat 2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 34, 36, 37 ve 43. maddelerine dayanılarak hazırlanırken, yönetmelikle, 30 Ekim 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.