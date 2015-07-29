RTÜK yine başkan seçemedi

RTÜK'te bugün ikinci kez yapılan seçimde, RTÜK Başkanı yine seçilemedi. HDP'nin RTÜK kontenjanından seçilen üyesi, AKP, CHP ve MHP'nin ortak adayına destek vermeyince başkanlık seçimi kilitlendi. Başkanlık seçimi, önümüzdeki hafta yeniden yapılacak.



Vatan'da yer alan habere göre, AKP; seçimin ardından hükümet kurmak için gerekli çoğunluğun yanısıra Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda da çoğunluğunu kaybetti.



Yıllar sonra RTÜK Başkanı'nın, AK Parti kontenjanından seçilen bir ismin dışından olması gündeme geldi. CHP'nin RTÜK kontenjanından seçilen üyesi Ali Öztunç, MHP'ye RTÜK'te dönüşümlü başkanlık önerisinde bulundu.



AK Parti kontenjanından seçilen davut dursun ve Hasan Tahsin Fendoğlu ile MHP kontenjanından seçilen Esat Çıplak'ın 6 yıllık görev sürelerinin dolması nedeniyle boşalan RTÜK üyelikleri için Meclis'te seçim yapılmıştı. RTÜK'ün yeni üç üyesi; İlhan Yerlikaya (Ak Parti), Esat Çıplak (MHP) ve Arif Fırtına (MHP) oldu. 9 üyeli üst kurulda Ak Parti'nin üye sayısı 5'ten 4'e düştü. Üst kurulda CHP 2, MHP 2 ve HDP ise 1 üye ile temsil ediliyor. Böylece yıllar sonra AK Parti'nin RTÜK'teki çoğunluğu sona erdi. Yerlikaya (Ak Parti), Öztunç (CHP) ve Çıplak (MHP) ve Ersin Öngel (HDP), RTÜK Başkanlığı için aday olmuştu.



RTÜK Başkanlığı için ilk seçim geçen hafta yapıldı. CHP'li Öztunç, dönüşümlü başkanlık formülü çerçevesinde MHP'li aday lehine adaylıktan çekildi. Öztunç, muhalefet bloğundan bir ismin başkan olması için fedakarlık yaptığını söyledi.



Geçen hafta yapılan oylamada Yerlikaya (Ak Parti) 4, Çıplak (MHP) 4 ve HDP'li üye Öngel 1 oy aldı. Hiç bir aday gerekli olan 5 oyu alamadığı için başkan seçilmedi. HDP'li üyenin 1 oyu kilit nitelik kazandı.



CHP'li iki üye, MHP'li adaya oy vermiş oldu.



RTÜK'te bugün ikinci kez başkanlık seçimi yapıldı. Ak Parti ile HDP arasında son dönemde terör nedeniyle yaşanan gerilim seçime de yansıdı. HDP'li üye, ne Ak Parti ne de CHP - MHP ittifakının adayına oy vermedi. Böylece geçen haftaki tablo değişmediği için RTÜK Başkanı seçilemedi. Üst kurulun 5 Ağustos günü yapılacak toplantısında 3. kez başkanlık için seçime gidilecek. Üst kurul toplantılarına en yaşlı üye olduğu için Arif Fırtına başkanlık ediyor.



