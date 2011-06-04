-RTÜK: YAYINLAR TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTEDİR ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim döneminde yayınların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ilkeleri çerçevesinde titizlikle takip edildiğini bildirdi. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı üyelerin seçim dönemi yayınlarının denetimine ilişkin YSK ve RTÜK'ü itham eden beyanları nedeniyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyulduğu vurgulandı. YSK'nın, ülke çapında yayın yapan kuruluşların listesini Resmi Gazete'de duyurduğu anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi: ''Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, belirlenen 46 TV kuruluşunu, mezkur tarihten bu yana titizlikle izlemekte, değerlendirmekte ve yayın ilkelerine aykırı bir yayının tespiti halinde, bu yayınlara ilişkin raporları YSK'ya göndermektedir. Nitekim bugüne kadar 49 adet ihlal raporu düzenlenerek Üst Kurulda değerlendirildikten sonra YSK'ya gönderilmiştir. Bunlardan bir kısmına müeyyide uygulanmış, bir kısmı da YSK'da değerlendirme aşamasındadır. Bu kuruluşlar, MESAJ TV, ÜLKE TV, SAMANYOLU HABER, HALK TV, ULUSAL 1, BENGÜ TÜRK, TV 5, KÖY TV, KADIRGA TV, MELTEM TV, KANAL TÜRK, 24, TGRT HABER, BUGÜN TV, TV NET, EGE TV, BEYAZ TV, A HABER logolu kuruluşlardır.'' Açıklamada, yayın kuruluşları hakkında, bir partinin yayın kuruluşu gibi hareket etmesi, program sunucusunun tarafgir davranması, söz programlarında ve miting yayınlarında bir partiye orantısız yer vermesi ve partiler arasında fırsat eşitliğine özen göstermemesi, tek yönlü ve taraflı yayın yapması gibi nedenlerle rapor düzenlendiği belirtildi. YSK'nın ilkelerini ısrarla ihlal etmesi üzerine bazı yayın kuruluşları hakkında birden fazla rapor düzenlendiği ifade edilen açıklamada, bazı yayın kuruluşları hakkında ihlal raporu düzenlenmemesinin ''iddia ve itham edildiği gibi sübjektif bir gerekçe ile değil, dengeli ve orantılı bir yayın gerçekleştirmelerinden'' kaynaklandığı bildirildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: ''Yine bu kuruluşlardan bazılarında hiç siyasi içerikli söz programı yayınlanmamakta, bazılarında ise sadece tek program yayınlanmakta ve her hafta değişik siyasi parti liderleri ya da temsilcileri konuk edilmektedir. Bu kuruluşların yayınlarıyla ilgili bilgi amaçlı tespit raporları Üst Kurulda görüşülmüş ve raporlarının YSK'ya gönderilmesi kararı alınmıştır. YSK'nın belirlediği ilkelere aykırı yayın yapmayan kuruluşlara ilişkin herhangi bir rapor düzenlenmemesi, yine YSK kararı gereğidir.''