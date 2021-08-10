RTÜK, yangınlara ilişkin yayınları nedeniyle Fox TV, Halk TV, Habertürk, KRT, Tele1 ve TR35 kanallarına para cezasını görüşecek

Radyo ve Televizyon Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşçı, Kurul'un yarınki toplantısında yangınlara ilişkin yayınlar nedeniyle Fox TV, Halk TV, Habertürk, KRT, Tele1 ve TR35 kanallarına para cezasını görüşeceğini duyurdu.
Taşçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada RTÜK ve Başkanı Ebubekir Şahin'i eleştiren kanallara para cezasının görüşüleceğini de belirterek, "RTÜK’ün basın ve halkın haber alma özgürlüğüne bakışı yarın bir kez daha test edilecek" dedi.
Taşçı'nın açıklaması şöyle:
Geçen hafta yangınlarla ilgili mesaj gönderilmişti
RTÜK geçen hafta Türkiye'deki yayıncı kuruluşların yöneticilerine "kişiye özel" bir mesaj göndermişti.
Mesajda, yayıncı kuruluşların yangınlarla ilgili haberleri, "kamuoyunda korku ve endişe uyandıracak şekilde" aktardığı belirtilmiş, cezai yaptırımlara dayanak oluşturması amacıyla "raporlama çalışmasına" başlandığı açıklanmıştı.
Bunun ardından İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i, orman yangınları yayınlarıyla ilgili olarak televizyon yöneticilerini tehdit etmekle suçlamıştı.
Taşçı'ya göre Şahin, televizyon yöneticilerine, "Yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm" mesajı gönderdi.
RTÜK'ten yapılan açıklamada ise Kurul'un 20 maddeden oluşan "Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri" doğrultusunda yayıncılardan hassas davranılmasını isteme ve ikazda bulunma görevi olduğu belirtildi.