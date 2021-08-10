RTÜK, yangınlara ilişkin yayınları nedeniyle Fox TV, Halk TV, Habertürk, KRT, Tele1 ve TR35 kanallarına para cezasını görüşecek

Radyo ve Televizyon Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşçı, Kurul'un yarınki toplantısında yangınlara ilişkin yayınlar nedeniyle Fox TV, Halk TV, Habertürk, KRT, Tele1 ve TR35 kanallarına para cezasını görüşeceğini duyurdu.

Taşçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada RTÜK ve Başkanı Ebubekir Şahin'i eleştiren kanallara para cezasının görüşüleceğini de belirterek, "RTÜK’ün basın ve halkın haber alma özgürlüğüne bakışı yarın bir kez daha test edilecek" dedi.

Taşçı'nın açıklaması şöyle: