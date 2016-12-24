RTÜK uzmanı "İnönü cehennem azabından asla kurtulamaz" sözünü 'ifade özgürlüğü' olarak nitelendirdi

RTÜK uzmanı, ATV'de Atatürk’ün "zimmetine para geçirmekle" suçlanması, CHP’nin camileri geneleve ve pavyona dönüştürdüğü iddialarına yer verilmesi ve İsmet İnönü ile ilgili "Kabe’yi mezar taşı diye mezarının üzerine katsalar öteki dünyadaki cehennem azabından asla kurtaramazlar" ifadelerinin kullanılmasını "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirildi. Ancak CHP, MHP ve HDP’li üyelerin ortak hareketiyle AKP’li üyelerin itirazına rağmen, programa ceza verilmesine hükmedildi.

Birgün'den Sabahat Karakoyun'un haberine göre, ATV Avrupa’da yayınlanan bir programa katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam’ın Atatürk ve İnönü’ye yönelik sözleri, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın şikâyeti üzerine RTÜK gündemine geldi.

RTÜK uzmanlarınca hazırlanan inceleme raporunda, “Atatürk’ün Hint Müslümanlarınca gönderilen 5 bin 700 kilogram altını zimmetine geçirdiğini, bu parayla İş Bankası’nı kurduğunu, CHP’nin il ve ilçe binalarının donatıldığını” öne süren Sağlam’ın bu iddiaları 'düşünce özgürlüğü' sayıldı. RTÜK uzmanı, Sağlam’ın “CHP döneminde camilerin bar, pavyon ve geneleve dönüştürüldüğü” iddiasını ve İsmet İnönü ile ilgili ifadelerini de yayıncılık açısından sakıncalı bulmadı.

Raporda, "Bazı ifadelerin rahatsız edici boyutta olduğu düşünülse de kişisel düşüncelerin demokrasinin basın ve ifade özgürlüğünün bir uzantısı olarak değerlendirilmesi" gerektiği savunuldu. Ancak uzmanın bu raporuna karşın, Üst Kurul’da CHP, MHP ve HDP kontenjanından seçilen üyeler birlikte hareket edince, kanala ceza verilmesine karar verildi. AKP kontenjanından seçilen bir üyenin katılmadığı toplantıda karar 5’e 3 verildi.

İnsan kaçakçıları takdir edilmiş!

RTÜK uzmanının raporlarından birisi de ATV’de yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında, İzmir’de mültecileri tekneyle Avrupa’ya kaçıran insan kaçakçılarının canlı yayına bağlanması başvurusuyla ilgili oldu. ‘Uzman’ raporunda programda “Yasadışı iş yapan şahısların bile artık toplumsal bir mesele haline gelmiş bir hadisede vicdanlı davranmalarının takdir edildiği” belirtilerek bunun ‘suçu övücü bir yaklaşım olmadığı’ savunuldu. Ancak bu rapora rağmen ÜST Kurul’da yine muhalefeti temsil eden üyelerin oylarıyla 5’e 3 programla ilgili ceza verilmesine karar verildi.

Altıok: Tarafsızlık ilkesi hiçe sayılıyor

Programla ilgili şikâyet başvurusunu yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, RTÜK uzmanlarının yandaş kanalları korumak adına programın suç oluşturan bölümlerini görmezden gelmelerinin “tam anlamıyla vicdansızlık” olduğunu belirtti.

Altıok, şunları kaydetti: “RTÜK uzmanlarının görevi iktidar yandaşı her türlü yayın organının lehine, muhalif olan her türlü yayın organının da aleyhine rapor yazmak değildir. Uzmanlar değerlendirme raporlarını yazarken objektif olmak zorundadır. Bu ve benzer tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yanlı tutum, başta toplumu insan hakları açısından sorunlu bir algı ile yanlış yönlendireceği gibi birçok yayın organının da haksız cezalarla karşı karşıya kaldığını düşündürüyor.”