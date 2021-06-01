RTÜK üyesi Taşcı: RTÜK tarihinde ilk kez bir başkan, seçim sürecini başlatacak yazıyı vakti geçmesine rağmen yazmıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, iki ay sonra boşalacak üç üyelik için seçim yapılması konusunda Meclis Başkanlığı’na hâlâ yazı gönderilmemesine tepki gösterdi. Taşcı, “RTÜK tarihinde ilk kez bir başkan, seçim sürecini başlatacak yazıyı vakti geçmesine rağmen yazmıyor” dedi.

Evrensel gazetesinden Birkan Bulut’un haberine göre, parlamento dağılımı nedeniyle MHP’li bir üyenin yerini İyi Partili bir üyenin alacağı seçimler konusunda Taşcı, “AKP içinde belli ki bir çatışma var ve bu çatışmaya RTÜK alet ediliyor” diye konuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Meclis Başkanlığına yazı gönderilmemesine ve seçimlerin gecikmesine tepki gösteren RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “RTÜK Başkanı, neyin talimatını bekliyor da hâlâ daha süreci başlatmadı” diye sordu.

Taşcı şu ifadeleri kullandı:

“AKP içinde belli ki bir çatışma var ve bu çatışmaya RTÜK alet ediliyor. Kanuna rağmen bu çatışmada bir taraf oluyoruz. Bir başka deyişle, kendi aralarındaki farklı düşüncelerin yansımasını RTÜK seçimlerinde bile görüyoruz.

Meclis Başkanı seçimi yapar yapmaz; o, onların bileceği bir iştir. Ancak RTÜK tarihinde ilk kez bir başkan, seçim sürecini başlatacak yazıyı vakti geçmesine rağmen yazmıyor. Hiç kimsenin şahsi düşünce ya da bakış açısına göre devlet idare edilmez. Söz konusu olan hukuk devleti ise herkesin, en başta da uygulayıcıların kanuna uymak mecburiyetleri vardı"

RTÜK’te bir AKP ve iki MHP temsilcisinin görev süreleri, 21 Temmuz 2021 tarihinde sona eriyor. Kanuna göre RTÜK Başkanı tarafından TBMM Başkanlığına bu konuda 21 Mayıs tarihine kadar bir yazı yazılması ve Meclis Başkanlığının seçim sürecini başlatması gerekiyordu. Meclis'te partilerin dağılımına göre seçimde bir AKP, bir MHP ve bir İyi Parti kontenjanından üç üye göreve başlayacak.