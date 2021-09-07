RTÜK üyesi Taşcı: Kılıçdaroğlu’na nezaketten uzak davranan hanımefendinin eleştirilmesi nedeniyle Halk TV’ye para cezası verildi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çorum'da bir kadın söylediği sözlerin eleştirilmesi nedeniyle Halk TV'ye oy çokluğuyla yüzde 3 para cezası verildiğini duyurdu. Taşcı, "O hanımefendi başka siyasetçi şahsa aynı davranışı sergilese hali nice olurdu?" diye sordu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşcı, "CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Çorum’da kadim Anadolu kültürüne aykırı, nezaketten uzak davranan hanımefendinin eleştirilmesi nedeniyle Halk TV’ye oy çokluğuyla yüzde 3 para cezası verildi. O hanımefendi başka siyasetçi şahsa aynı davranışı sergilese hali nice olurdu?" dedi.

Öte yandan Taşcı, Halk TV'de İsmail Saymaz'ın "Sayın Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım" sözlerine karşılık RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, "Bir anne hakkında TV’de çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır" açıklamasını yaptığını da anımsattı. Taşçı, sosyal medya üzerinden yaptığı bu açıklama ile oyunu, kararını belli ettiğini ifade ederek Şahin’in dosyanın ele alınması sırasında salonda olmamasını teklif ettiğini belirtti. Taşcı, teklifinin 2'ye karşı 6 oyla gündeme dahi alınmadığını ifade etti:

"Bugünkü toplantıda; Halk TV’de İsmail Saymaz’ın sözlerine ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in daha önce attığı tweetle ihsası reyde bulunduğundan bu dosyada salondan çıkarılmasını Kurula teklif ettim. Sayısal çoğunluğa sığınan Şahin 2’ye karşı 6 oyla gündeme dahi aldırmadı."