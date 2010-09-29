-RTÜK ÜYESİ MEHMET DADAK VEFAT ETTİ ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi avukat Mehmet Dadak, geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında vefat etti. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dadak bugün İstanbul'da yapılacak Üst Kurul toplantısına katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na giderken yolda fenalaştı. Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Dadak, acil anjiyoya alınmasına rağmen kurtarılamadı. Mehmet Dadak için yarın saat 10.30'da RTÜK'te tören yapılacak. Dadak'ın cenazesi, öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Konya'da dünyaya gelen Mehmet Dadak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 2005'te CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen Dadak, evli ve iki çocuk babasıydı.