RTÜK üyesi Konuralp'ten uluslararası haber sitelerine yayın lisansı kararına: SETA’nın 2019’daki fişleme raporunun bir uygulaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Okan Konuralp, uluslararası haber sitelerine lisans başvurusu için 72 saat süre tanınmasına “Oy çokluğuyla alınan karar SETA’nın 2019’daki fişleme niteliğindeki uluslararası raporunun bir uygulaması” tepkisini gösterdi.

RTÜK, bugün uluslararası haber sitelerinin yayın lisansları gündemi ile toplandı. RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp, toplantıda alınan kararları, sosyal medya paylaşımı ile değerlendirdi. Konuralp, şu açıklamayı yaptı:

“RTÜK, VOA, DW ve Euronews’e lisans başvurusu için 72 saat süre tanıdı. Oyçokluğuyla alınan karar SETA’nın 2019’daki fişleme niteliğindeki uluslararası medya raporunun bir uygulaması. Lakin, uluslararası medyanın baskılanmasına yönelik bu hamle de başarısızlığa mahkumdur.”