RTÜK Üyesi Konuralp: Nepotizm, yani kayırmacılık siyasi iktidarı esir almış görünüyor

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp, "kayırmacılığın iktidarı esir aldığı" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey'e konuşan Konuralp, her dönemde "kayırmacılık" yapıldığını ve AKP'nin ilk dönemlerinde de durumun böyle dile getirirken, günümüzde iktidarın artık "kayırmacılığın esiri" olduğunu ifade etti.

Konuralp, mevcut durumu, "nepotizm bağımlılığı" olarak nitelendirdi ve ekledi;

"Kayrılan kişiler, daha çok kayrılmak, daha çok ayrıcalık sahibi olmak istiyor. Olanla yetinilmiyor, yetinilemiyor. Kayıran irade de daha önce kayırdığı kişiler dışında yeni bir ilişki kurmak istemiyor. Yani birbirlerine karşı o kadar ciddi güvensizlik oluştu ki, eldeki makamların önemli bölümü dar bir kadro için kullanılıyor"

Konuralp, kamuoyuna yansımasa da siyasi iktidar çevrelerinde bu atamalara tepki olduğunu, bu tepkilerin bazılarının “O kayrılıyor da ben neden kayrılmıyorum” düzeyinde olduğunu iddia etti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Halkbank yönetimine atanmasına da değinen Konuralp, "Medya sahiplerinin de kamu bankalarıyla aralarındaki kredi ilişkileri düşünüldüğünde; alınacak kararlarda Sayın Şahin’in söz sahibi olacak olmasını sorunlu görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.