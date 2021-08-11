RTÜK üyesi İlhan Taşcı toplantıya alınmadı: 'Kararın gerekçesi yangın haberlerine sansür girişimini deşifre etmem'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, kurulun bugünkü toplantısına katılımının engellendiğini açıkladı.

İlhan Taşçı, bu kararın, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in teklifi sonrası AKP ve MHP kontenjanından seçilen üyelerin oylarıyla alındığını duyurdu.

Bu gelişme üzerine toplantı salonundan ayrılmak zorunda kaldığını kaydeden Taşcı, "Bunun gerekçesi ise yangın haberlerine 'özel hat' üzerinden sansür girişimini deşifre etmem ve yangın haberleriyle ilgili bugünkü Üst Kurul toplantısında ceza isteminin görüşüleceğini kamuoyuyla paylaşmam" dedi.

Taşcı yaptığı yazılı açıklamada, "Sosyal medya hesabım üzerinden dün yaptığım bilgilendirmede, RTÜK'ün talimatına rağmen yangına ilişkin haber ve görüntüleri paylaşan Fox TV, Habertürk, Halk TV, Tele 1 ve KRT hakkında ceza isteminin karara bağlanacağını duyurmuştum. Ne yönde bir karar çıkacağına, benim nasıl oy kullanacağıma ilişkin en ufak bir imada dahi bulunmadığım yaptığım paylaşımda açıkça görülecektir" dedi.

Müzakerelerin gizliliği kuralına her zaman özen gösterdiğini vurgulayan Taşçı, "RTÜK Üyesi olarak benim sorumluluğum, halkın haber alma hakkına ilişkin iktidarın RTÜK eliyle koymaya çalıştığı kısıtlamalara karşı çıkmaktır. Bu yöndeki düşüncelerimi ve eylemlerimi kamu yararı doğrultusunda toplumla paylaşmak da bu sorumluluğumun ve görevimin bir parçasıdır. Ne RTÜK Yasası'nda ne de başkaca bir mevzuatta benim bu özgürlüğümü kısıtlayacak bir düzenleme ve hüküm yoktur" ifadelerini kullandı.

Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bile "müzakerelerin gizliliği" kuralını ihlal ettiğini iddia edemediğini belirten Taşcı, "Varsa öyle bir iddiası buyursun kanıtlasın" dedi.

"Hukuktan yoksun, keyfi bu karar benim için yok hükmündedir" ifadelerini kullanan Taşcı, bunu yargıda tescil ettirmek için gerekli girişimlerde bulunacağını da açıkladı.

RTÜK'ten ise şu ana kadar bugünkü gelişmelerle ilgili bir açıklama yapılmadı.

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