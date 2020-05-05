RTÜK üyesi İlhan Taşçı: Erdoğan'ın "medya virüsü" sözü RTÜK Başkanı için bir işaret fişeğiydi; sesini kısamadıkları kanalları kapatacaklar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) birbiri ardında verdiği cezalar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "medya virüsleri" sözünün RTÜK tarafından verilen cezaların artmasıyla bir bağlantısı olduğunu ifade eden İlhan Taşçı, "Bu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin için bir işaret fişeğiydi dedi. Taşçı, bu olayın ardından Oda TV ve Halk TV'ye gelen cezaları hatırlattı. Taşçı, "Sesini kısamadıkları kanalları kapatacaklar. Maalesef kimi yayıncılar bu riski hâlâ göremiyorlar" dedi.

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Taşçı, üyesi olduğu RTÜK ile ilgili attığı, "RTÜK artık tam anlamıyla iktidarın bir sopası olduğunu ispatladı” Tweeti'ne açıklık getirerek, "Son üst kurul toplantısında ceza istemli gelen dosyaların hem içerikleri, hem cezaların dayandırıldığı maddeler, hem de cezalandırılan kanallara baktığımızda stratejik ve taktiksel bir yöntem izlendiği netlik kazandı. Yurttaşları, haber alma özgürlüklerine yönelik müdahale konusunda bilgilendirmek benim görevim. Müdahalenin ulaştığı nokta ve bundan sonra doğurabileceği sonuçlar konusunda yayıncıları ve toplumu uyarmak istedim" ifadelerini kullandı.

"Planlı, programlı ve belli bir strateji uygulanıyor"

Taşçı RTÜK'e karşı eleştirileri şöyle sürdürdü:

"İktidara ve Cumhur İttifakı’na yönelik giderek artan bir eleştirel yaklaşım var. Bu iktidarın farklı kesimlerce eleştirilmeye ne alışkanlığı ne de tahammülü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın medyayı virüs olarak nitelendirmesi de bu anlayışın bir sonucu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in bu sözü emir telakki edip düğmeye basması da bu anlayışın planlı, programlı ve belli bir stratejiyle uygulandığını gösteriyor. İktidarı sorgulayan, yeri geldiğinde eleştirebilen kanallara içerikleri boş raporlarla ağır cezalar isteniyor."

"Cumhurbaşkanının medya virüsü sözü, RTÜK Başkanı için bir işaret fişeğiydi"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "medya virüsleri" sözünün RTÜK tarafından verilen cezaların artmasıyla bir bağlantısı olduğunu ifade eden Taşçı, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanının medya virüsü sözü, RTÜK Başkanı için de bir işaret fişeğiydi. Cumhurbaşkanı Odatv için 'Hesabını verecekler' dedi, ardından sevgili Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu tutuklandı. Erdoğan, 'Medyadaki virüsleri temizleyeceğiz' dedi, hemen ardından RTÜK en ağır cezaları vermeye başladı. Bağlantının da ötesinde Cumhurbaşkanı’nın bu sözleri, medyaya bakışlarındaki yeni dönemin başlama vuruşuydu."

Rtük'ün yanlı karar verdiğini ifade eden Taşçı, "Ben 2.5 yıldır üst kurul üyesiyim, daha bir tane 'yandaş' kanal raporu gelmedi, okumadım!" dedi.

"Sesini kısamadıkları kanalları kapatacaklar"

Taşçı son olarak, "Sesini kısamadıkları kanalları kapatacaklar. Maalesef kimi yayıncılar bu riski hâlâ göremiyorlar. Ebubekir Şahin son dönemde yayıncılara parmak sallar hale geldi. İstiyor ki kimse AKP’yi eleştirmesin. Halkın gerçekleri bilmesini, duymasını istemiyorlar. Bu nedenle de bağımsız medyayı istemiyorlar. Bu koşullarda basın özgürlüğünden söz edilemez" değerlendirmesinde bulundu.