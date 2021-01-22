RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan kurula Akit TV ve A Haber tepkisi: Üç maymunu oynayarak, düşünce ve basın özgürlüğüne zarar veriyorsunuz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, kurulun Akit TV’ye ve A Haber’deki yayınlara karşı ‘üç maymunu’ oynadığını belirterek, “Görmedim, duymadım, bilmiyorum diyecek en son kurum RTÜK’tür. Görmezden gelince sorunlar ortadan kalkmaz” dedi.

Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“RTÜK, Akit TV’de; Corona günlerinde toplum sağlığı için yaşamlarını feda edip, canla başla didinen sağlık emekçilerine “rüşvetçi” diyenleri görmüyor. A Haber’de Erman Toroğlu’nun, Roman yurttaşlarımıza yönelik ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerini duymuyor.

RTÜK, üç maymunu oynayarak, Türkiye’de düşünce ve basın özgürlüğüne, yayıncılığa nasıl zarar verdiğini; saygınlığının her geçen gün nasıl zedelendiğini bilmiyor. Görmedim, duymadım, bilmiyorum diyecek en son kurum RTÜK’tür. Görmezden gelince sorunlar ortadan kalkmaz.”