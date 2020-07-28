RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Bahçelievler katliamının faili Haluk Kırcı için dilekçe verdi: Televizyonlar aklanma yeri değil

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, Bahçelievler katliamının faili Haluk Kırcı’nın Haber Global’e konuk olduğu yayının ve kullandığı “Bahçelievler bir katliam değildir. Oraya ülkücüler olarak biz katliam için gitmedik, arkadaşlarımızın intikamı için gittik” ifadelerinin kurul gündemine alınması için dilekçe verdi. Taşcı kişisel sosyal medya hesabından, ""RTÜK, 'suçu ve suçluyu övme' fiilinden işlem yapmalıdır" dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Taşcı dilekçede, “Vahşice gerçekleştirilmiş bir katliamın ‘intikam eylemi’ gibi basitleştirilerek ekranlarda yer verilmesinin yayıncılık etiğiyle ve RTÜK Yasası’ndaki yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmadığı açıktır. Katliam hükümlüsüne ekranda istediği gibi kendi ‘hikâyesini’ anlatmasına olanak sağlanması suçu ve suçluyu övme fiilini oluşturmuştur” dedi.

Ne olmuştu?

Ankara'da 1978 yılında 7 TİP'li gencin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı, Haber Global'de Jülide Ateş'in sunduğu '40' adlı programa davet edilmiş; "Herkes Bahçelievler'den bahsediyor, solcuların yaptığı katliamlardan bahsetmiyor. Biz oraya intikam için gittik" demişti. Kırcı'cının sözlerine pek çok kesimden tepki gelmişti. Program sunucusu Jülide Ateş ve Haber Global de Kırcı'nın programa çıkarıltılmasından dolayı eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Kırcı, "Katliamı neden gerçekleştirdiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Katliam katliam denilip geçiliyor. Sanki başka katliam olmadı Türkiye'de. Hep Bahçelievler ön plana çıkarıldı. İstanbul’da 1 Mayıs Mahallesi’nde 5 işçi Ülkücü diye öldürüldü. Adanada 5 tane Ülkücü öğretmen öldürüldü. Bahçelievler katliam değildir. Biz öldürülen iki arkadaşımızın intikamı için oraya gittik."

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