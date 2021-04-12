5 yılda 2 bin 672 şikâyetten 4’ü karara bağlandı; RTÜK üyesi İlhan Taşcı: Başkan ve yönetim, Atatürk ve Cumhuriyet değerleri konusunda duyarsız

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşcı, son 5 yılda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Milli Mücadele kahramanları ile Cumhuriyet'in ilke ve değerlerine yönelik televizyonlardaki hakaret, aşağılama ve küfür nedeniyle Üst Kurul'a yapılan şikâyetleri inceledi. Buna göre; 1 Ocak 2016 ile 1 Mart 2021 arasında bu konuda RTÜK'e 2 bin 672 şikâyet geldi. RTÜK bu şikayetlerden yalnızca 4'ünü görüşerek karara bağladı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine yönelik hakaret ve küfür nedeniyle ilk sırayı 448 adet şikayetle Beyaz TV alırken, bu kanalı 307 şikayet ile Akit TV izledi. TV Net kanalı hakkında 262 adet, A Haber hakkında 106 şikayet yapılırken, TRT Çocuk hakkında ise 65 adet şikayet yapılması dikkat çekti.

2 bin 672 adet şikayet başvurusundan 5 yılda yalnızca 4'ü RTÜK tarafından karara bağlandı. En düşük idari para cezası gibi göstermelik yaptırım verilen kanallar ise Akit TV, TV Net, Ülke TV ile Kanal A oldu. RTÜK, Akit TV'de Atatürk'e ilişkin, “…zurnanın son deliğiydi Mustafa Kemal” sözleri nedeniyle göstermelik yaptırım uygulamıştı.

Taşcı yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“RTÜK yönetimi, Erdoğan ve AKP dışında TV kanallarında kim kime ne derse desin, duymazdan, görmezden geliyor. RTÜK Başkanı ve yönetimi, Atatürk ve Cumhuriyet değerleri konusunda duyarsızlar. Şikayetlerle yaptırım arasındaki orantısızlık bunun açık göstergesi. Göstermelik cezalar, Atatürk ve Cumhuriyet ile öteden beri meselesi olan yayıncıları cesaretlendiriyor.”

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