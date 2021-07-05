RTÜK Üyesi İlhan Taşçı: 2021 yılının ilk yarısında eleştirel yayıncılık yapanlara toplam 22 ceza kesildi

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, 2021 yılının ilk yarısında iktidarı eleştiren yayınlar yapan kanallara toplam 22 ceza kesildiğini belirterek iktidara yakın kanalların tek bir ceza dahi almadığını söyledi. Muhaliflere kesilen idari para cezalarının toplamı 5 milyon TL oldu.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, 2021 yılının ilk yarısında televizyonlara kesilen cezaları mercek altına aldı. Taşçı’nın çalışmasına göre RTÜK, iktidarı eleştiren kanallara göz açtırmazken muhalif kanallara ceza yağdırdı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ilk altı ayda muhalif kanallara 22 ayrı ceza karşılığı 5 milyon TL idari para cezası kesilirken iktidara yakın kanallara kesilen ceza sayısı ise sıfır olarak kayıtlara geçti. RTÜK’ün Türkiye yayıncılığı için öncelikli bir soruna dönüştüğünü vurgulayan Taşcı, “RTÜK, bin 780 televizyonu ikiye ayırmıştır, iktidarı ve sarayı sevenler, eleştirenler. Eleştirenleri susturabilmek için de Ebubekir Şahin her yolu deniyor, cezaya boğuyor” dedi.

En çok ceza Halk TV ve Tele 1'e

RTÜK, Ocak ile Haziran ayı arasında en çok cezayı dokuz ayrı yaptırımla Halk TV’ye kesti. Kanala bu yaptırımlar karşılığında verilen idari para cezası ise 254 bin TL olarak hesaplandı. Halk TV’yi altı cezayla TELE 1 kanalı izledi. TELE 1, altı ceza karşılığında 169 bin 429 TL para cezası ödemek zorunda kaldı. KRT kanalına kesilen dört farklı cezanın tutarının ise 112 bin 952 TL olduğu ifade edildi.

RTÜK’ün sık sık hedefi haline gelen Fox TV’ye de üç farklı yaptırım uygulandı. Kanalın ödemesi gereken idari para cezası 4,5 milyon TL’ye dayandı. Fox’un diğer kanala göre ceza tutarının daha yüksek olması, reklam gelirleri ile açıklandı. Taşcı’nın verdiği bilgiye göre, iktidara yakınlığıyla bilinen ATV, A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV Net ve TGRT Haber’e ise 2021 yılının ilk yarısında hiçbir yaptırım uygulanmadı. RTÜK’ün bin 780 radyo ve televizyonu, “İktidarı ve sarayı övenler, eleştirenler” olarak ikiye ayırdığını vurgulayan İlhan Taşcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şahin, iktidarın ve sarayın ekran komiseri gibi davranıyor"

“Haklarında en çok şikayet gelen kanallar sıralamasında rekor şikayet sayıları da iktidara yakın olan kanallar. Ama hepsi Ebubekir Şahin’in kanatlarının altında korunup kollanıyor. Eleştirel yayıncılığa kesilen cezaların pek çoğu, sırf iktidarı eleştirdikleri için neredeyse gözünün üstünde kaş var denilerek verilen türden. Şahin, RTÜK’ün başkanı gibi değil, iktidarın ve sarayın ekran komiseri gibi davranıyor. Saray kanalları yasaya aykırı yayınları yapabilme cesaretini de Şahin’den alıyor. Şahin de iktidardan, saraydan gelen talimatları emir telakki ederek başkanlık yapıyor.”

"RTÜK, yayıncılığa köstek olmaya başlamıştır"

RTÜK’ün yayıncılık dünyasındaki rekabet ortamını sağlama görevi de bulunduğu vurgulayan Taşcı, şunları kaydetti:

“Gelinen noktada RTÜK, yayıncılığa köstek olmaya başlamıştır. RTÜK artık Türkiye yayıncılığı için öncelikli bir sorundur. Çünkü yasada yazılan onca sorumluluğa göreve karşın Ebubekir Şahin başkanlığındaki RTÜK’ün tek hedefi; iktidarı ve sarayı özgür ve özgün yayıncıların eleştirilerinden korumaya çalışmak, iktidarı eleştirebilenleri de susturmak… RTÜK basın, ifade özgürlüğünün önündeki en büyük engeldir.”

Kamu bankalarının ilanları Meclis'e taşındı

Kamu bankalarının gazete ve televizyon kanallarına yönelik ilan ve reklam dağıtımındaki ‘adaletsizlik’ Meclis gündemine taşındı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın 2020 yılı gazete ve televizyon ilan ve reklamlarının tamamen iktidar yanlısı yayın yapan basın organlarına verilmesi; aralarında Sözcü, Fox TV, Halk TV’nin de bulunduğu gazete ve kanallara hiç ilan/reklam verilmemesinin gerekçesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Çakırözer, “Kamu bankalarının verdiği ilanlar 84 milyonun birikimlerinden, vergilerinden ödeniyorsa kanallar ve gazetelere adil dağıtılmalı. Ama iktidarı destekleyen tirajı, izleyicisi olmayan gazetelere hortumla kamu kaynağı aktarılırken, gerçekleri yazan basın organlarına tek santim ilan, tek kuruş reklam verilmiyor. Bu büyük adaletsizliktir, halkın parasının peşkeş çekilmesidir. Basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının engellenmesidir” dedi. Çakırözer, Fuat Oktay,’a ilan reklam dağıtımındaki kriterlerini ve kamu bankalarına aracı olan ajansları sordu.